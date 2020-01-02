THY yönetiminden uçucuları ayağa kaldıran karar

THY, 2020 yılıyla beraber mesai ücreti uygulamasında yeni bir karar aldı.

Türk Hava Yolları Yönetimi, 2020 yılıyla beraber mesai ücreti uygulamasında yeni bir karar aldı.

Şirket yönetimi tarafından alınan kararla 1 Ocak 2020'den itibaren hafta tatilinde çalışılması durumunda mesai ücreti ödemesi uygulamasında köklü bir değişiklik yapıldı. Yeni uygulamayla birlikte 6 gün üst üste çalıştıktan sonra 7'nci günde tatil yapılmayarak çalışılması durumunda mesai ödemesi yapılacak.

Alınan kararın THY Personel Yönetimi Başkanlığı tarafından tüm personele duyurulduğu belirtildi.

İşte THY tarafından alınan o karar: