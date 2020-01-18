TEM'de zincirleme kaza trafiği kilitledi

TEM otoyolunda hızla ilerleyen bir otomobil, duramayınca zincirlemeye kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı. Edirne istikametinde trafik kilitlendi.

TEM otoyolunda hızla ilerleyen bir otomobil, duramayınca zincirlemeye kazaya neden oldu. Dört aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan 34 BR 0196 plakalı otomobil, refüje de çarpmasının etkisiyle yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda 2 şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici ile yan yatan otomobil çekildi. Kazaya karışan iki otomobil de sürücüleri tarafından emniyet şeridine itilerek yoldan çekildi. Kaza nedeniyle yola savrulan parçaların temizlenmesi sırasında TEM otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe tamamen kapatıldı. Araçların ve otoyoldaki araç parçalarının temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.