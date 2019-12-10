Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi

Ankara'da sahibi olduğu hayvan hastanesinde veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz etmekle suçlanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin tutuksuz yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın yapılacak. Duruşma öncesi Bilgili'nin avukatları Nizamettin Bulut ile Erol Yılmaz Aras vekillikten çekildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu dönemde kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin yargılandığı davanın duruşması öncesinde avukatları vekillikten çekildiklerini açıkladı.

Bilgili geçen Nisan ayında gözaltına alınarak tutuklanmış, daha sonra Savcılık tarafından resen tahliye edilmişti. Bilgili hakkında "nitelikli cinsel saldırı", "cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada ayrıca, delilleri yok etmek amacıyla Bilgili'ye yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan D. ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. de sanık olarak yargılanacak. İdari soruşturma sonucunda YÖK kararıyla üniversitedeki görevinden çıkarılan Hasan Bilgili ile Serkan D. ve Hüseyin Ş. yarın ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

AVUKATLARI ÇEKİLDİ

İlk duruşma öncesinde Bilgili’nin avukatları vekillikten çekildiklerini davanın görüleceği Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bildirdi. Avukatlardan Erol Yılmaz Aras, çekilme dilekçesinde, "Müvekkil H.B. uzun zamandır kendisine düşen sorumlulukların bir kısmını yerine getirmediği gibi, aramalarımıza cevap vermeyerek avukat-müvekkil ilişkisinin gereği olan özen ve nezaketten uzak davranarak WhatsApp yoluyla kendisini birçok kez ihtar etmeme neden olmuştur. İlaveten ekte sunduğum 26 Kasım 2019 tarihinde tarafıma ulaşan haklı bir nedene dayanmayan azilnameyi göndermiştir. Bu nedenlerle tüm yasal (dava ve talep) haklarım saklı kalmak kaydıyla haklı nedenlere dayanarak kendisinin vekilliğinden çekiliyoruz" dedi. Diğer avukatı Nizamettin Bulut da dilekçesinde "Gördüğümüz lüzum üzerine kendisinin vekilliğinden çekiliyoruz" dedi.