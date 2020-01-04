TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kasım Süleymani' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmeseni endişe verici olarak değerlendirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ ziyareti kapsamında iskele bölgesini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop açıklamasında; ‘’Bizim doğduğumuz günden itibaren aslında Ortadoğuda her gün sular ısınıyor, sıcak. Birbirini takip eden çok önemli ciddi gündem maddeleri var. Bir huzur bir barış, yarım asırdır bizim tanık olduğumuz yaşadığımız süre içerisinde ortadoğuya gelmedi. Bizzat Ortadoğu da yaşayan halklar, devletler, ülkeler bu konuda öncülük etmeli bir, ikincisi tabi dünyanın başka yerlerinden buraya gelip petrol için, bilhassa yer altı zenginlikleri için faaliyet gösterenlerinde bölgeye ülke halkına, burada yaşayan devletlerin egemenlik haklarına da saygı göstermesi lazım. Dün yaşanan olayla ilgili İran’ın bir resmi görevlisi Kasım Süleymani ABD tarafından ki bu üstlenildi de, bir suikast ile öldürülmüştür” dedi.

Şentop, Süleymani’nin İran dışında özellikle Sünnilere ve farklı mezheplere yönelik mücadelesine de dikkat çekerken; ABD’nin operasyonu için de “endişe verici” olarak yorumladı.