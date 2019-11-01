Tatile gidenler konaklama vergisi verecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen vergi yasa teklifindeki ‘Konaklama Vergisi' tatil yapan kişilerin maliyetini artıracak şekilde değiştirildi.

Konaklama Vergisi düzenlemesine son şekli verildi. Plan Bütçe Komisyonu'na verilen önergede beş yıldızlı otelde kalanlar için gecelik 18 TL konaklama vergisi alınacak. Konaklama Vergisi önceki düzenlemeye göre turizmciden alınacaktı yeni düzenlemeye göre vergiyi direkt yurttaş ödeyecek.

Sözcü'nün haberine göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen vergi yasa teklifindeki ‘Konaklama Vergisi' tatil yapan kişilerin maliyetini artıracak şekilde tümden değiştiriliyor. Daha önce turistik tesislerin hasılatından yüzde 2 oranında alınması planlanan konaklama vergisi artık otel ve turistik tesislerden değil doğrudan konaklama yapan kişilerden alınacak. Vergi tutarı gecelik kişi başı 6 ila 18 lira olacak. 4 kişilik bir aile bir hafta tatil yaptığında otel masraflarının dışında ayrıca devlete 168 TL ila 504 lira arası vergi ödemek zorunda kalacak. 12 yaşın altındakiler için konaklama vergisi alınmayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılması öngörülen değişikliğe göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmetleri Konaklama Vergisi’ne tabi olacak.

KONAKLAMA VERGİSİ TUTARLARI

Konaklama Tesisinin Türü Vergi Tutarı TL

(Kişi başına gecelik)

5 yıldızlı otel ve tatil köyler 18

4 yıldızlı otel ve tatil köyler 12

3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri 9

2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler 6

Butik oteller ve özel konaklama tesisleri 18

Diğer 6