Tatil pazartesi başlıyor ama: Okullarda virüs tenhalığı

Okullar koronavirüs sebebiyle 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi ancak bugün birçok veli okullara çocuklarını göndermedi. Okulların doluluk oranı bazı okullarda yarı yarıya iken, bazı sınıflar ise boş kaldı.

Okullar koronavirüs sebebiyle 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Sonraki hafta ise uzaktan eğitim yapılacak. Üniversitelere ise 3 hafta süreyle tatil ilan edildi.

Okulların tatil edilmesinin üzerine herkesin aklında tek bir soru vardı: Okullar neden bugün tatil değil?

Öğretmen ve velilerin soL'a ulaştırdığı bilgilere göre okulların çoğu boş kaldı.

Bazı sınıflarda doluluk oranı yarı yarıya iken (50 kişilik sınıflara yaklaşık 20, 25 öğrenci geldi), bazı sınıflarda ise sadece iki ya da üç öğrenci bulunuyor.

Öğretmenler özellikle ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okula gelmediğini belirtirken, öğleden sonra ise ders yapılamayacağıni iletti.