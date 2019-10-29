Tartıştığı pazarcıları vuran emekli polis tahliye edildi

Bursa’da iki yıl önce pazardan mandalina alırken tartıştığı iki pazarcıyı vuran emekli polis cezaevinden tahliye edildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki yıl önce bir pazar yerinde mandalina alırken çıkan tartışmada iki pazarcıyı silahıyla vurarak yaralayan emekli polis yargılandığı davada tahliye edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde “öldürmeye tam teşebbüs” suçundan ömür boyu, “kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak” suçundan da 3 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan emekli polis Gürkan Erol'un yargılanmasına devam edildi.

Erol’un yaraladığı Ömer Dönmez ile Nuri Mutlu sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığın yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunması nedeniyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Emekli polis Gürkan Erol, Bursa’da 2017 yılının Ekim ayında pazarda mandalina alırken kavga ettiği pazarcılar Nuri Mutlu ile Ömer Dönmez’i silahla vurarak yaralamış, devriye gezen polise elindeki silahla “Yanıma yaklaşmayın, panik atak hastasıyım, hepinizi vururum” demişti. Gözaltına alınan Erol tutuklanarak cezaevine konulmuştu.