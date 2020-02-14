Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen 74 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan denetimler sonucu taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen 74 firma ile ürünlerinin parti numaralarını ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimlerde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 74 firmaya ait 99 parti ürünü ifşa etti.

Bakanlık sitesinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda, denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Toplam 74 firmaya ait 99 parti üründen 69 parti ürünün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürünün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

EN FAZLA UYGUNSUZLUK ET ÜRÜNLERİNDE

En fazla uygunsuzluğun et ve et ürünleri kapsamında bulunduğu anlaşıldı.

Açıklanan listede et ve et ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü bulunuyor. Süt ve süt ürünleri alanında ise 17 firmaya ait 19 parti ürün ilan edildi.

Takviye edici gıda ve enerji içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında 10 firmanın 16 parti ürünü ifşa edilenler arasında yer aldı.

Alkollü içecekler alanında 1 firmanın 1 parti ürünü, alkolsüz içecekler alanında 5 firmanın 5 ürünü listede yer aldı.

Bal üretimi yapan 2 ayrı firmanın 5 ürünü de uygunsuz bulunurken, baharat ve çeşni vericiler üreten 1 firmanın da yine 1 ürünü kamuoyuyla paylaşıldı.

Bitki, çay ve kahve ürünleri faaliyet alanında ise 6 firmanın 7 parti ürünü uygunsuz bulunarak kamuoyu ile paylaşılırken, 9 bitkisel yağ ve margarin firmasının ise 14 parti ürünü listede yer aldı.

Çikolata ve kakao ürünleri alanında ise 3 firmanın 6 parti ürününde uygunsuzluk tespit edildi.