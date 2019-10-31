Taciz kararı: Metrobüs zorunlu yaşam alanı değil

İstanbul'da metrobüste yolculuk yapan bir kadın tacize uğradı. Savcılık, cinsel saldırı suçuyla dava açtı ve olayın toplu taşımada olduğunu belirterek cezada artırım yapılmasını talep etti. Mahkeme sanığa ceza verdi. Ancak 'metrobüs zorunlu yaşam alanı' değildir diyerek cezada arttırım uygulamadı.
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, yargılama sonucunda sanık mahkeme tarafından 'Basit Cinsel Saldır' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, metrobüsün insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğu bulunduğu yerlerden olmadığı gerekçesiyle verdiği cezada artırım uygulamadı. Verilen cezanın açıklanması da geri bırakıldı.