Suriyeli çocuğa cinsel saldırı şüphelisi ev sahibi tutuklandı

Arnavutköy’de Suriyeli kiracısının 14 yaşındaki çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ev sahibi kendisini çocukla evlenmek istediğini söyleyerek savundu!

İstanbul Arnavutköy’de bir ev sahibi Suriyeli kiracısının 14 yaşındaki çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Çocuğun bir derneğe giderek cinsel saldırıya uğradığını söylemesi ve dernek yönetiminin durumu polise bildirmesinin ardından gözaltına alınan C.Ç.’nin Emniyet’teki ifadesinde, iki ay önce çocukla evlenmek istediğini ve dini nikah yaptığını, resmi nikah yapmadığı için bu suçlamayla karşılaştığını iddia ettiği öğrenildi.

Çocuğun annesiyse ifadesinde şüphelinin kızını zorla alıkoyduğunu ve öldürülme korkusuyla daha önce polise başvurmadığını söyledi.

C.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.