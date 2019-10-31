Su zammına karşı 12 bin imza, Samsun Belediyesi'ne teslim edildi

Samsun’da 22 Mayıs 2019’da suya yapılan zammın ardından mücadele eden yurttaşlar, zamma karşı topladıkları 12 bin imzayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne teslim etti.

Samsun’da 22 Mayıs 2019’da suya yapılan zammın ardından kurulan ve aylardır zamla ilgili birçok etkinlik ve girişimde bulunan “Su zammı geri çekilsin” platformu, halktan topladığı binlerce imzayı bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ederken zamlara karşı mücadeleye devam edeceğini bir kez daha ilan etti.

Platform adına basın açıklamasını okuyan DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Tacettin Aydın, zammın kaldırılması için haziran ayından bu yana platformun yaptığı çalışmalardan söz ederek zammı geri çekmeyen ve platform sözcüleriyle görüşmeye yanaşmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i, SASKi’yi, Büyükşehir Meclis üyelerini ve AKP il örgütünü eleştirdi.

Aydın, Büyükşehir Belediyesine “Nasıl içiniz rahat mı? Seçimden önce su bedelinde % 15 indirim yaptınız, halkı kandırdınız; seçildikten sonra da % 25 zam yaptınız. Asgari ücrete, işçi, memur, emekli aylıklarına %10 civarında zam yapılırken suya % 25 zam insafsızlık değil mi? Halkın geliri her ay artıyor mu ki, suya TEFE TÜFE oranında her ay zam yapıyorsunuz?” diye sordu.

'HALKIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİN'

AKP il yöneticilerine “Elinden tutup dolaştırdığınız ve seçtirdiğiniz bu başkandan memnun musunuz? Göğsünüzü kabartıyor mu? Halkın içine girip halleri nicedir sordunuz mu? Bugüne kadar belediye önünde böylesi protestolara tanık olmuş muydunuz? Bu başkan ve uygulamaları sayesinde her geçen batağa saplandığınızı görüyor musunuz? Müdahale etmediğiniz taktirde bilesiniz ki sizler de bu uygulamaların sorumlusu ve ortağısınız” diye seslenen Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i halkı çıkarları doğrultusunda hareket etmeye çağırarak şöyle konuştu:

'HALKLA İNATLAŞMAYIN'

“Ya büyük başkan, siz nasılsınız? Makam koltuğunuzda otururken dışarıdan gelen sesleri duyuyor musunuz? Yoksa çekip gittiniz mi yine? Burası bakanlık değil, yaptığınız yanlışlar yüzünüze burada bir tokat gibi çarpılır. Halkımız ‘yaptığınız işler yanlış’ diyor. Duyun dışarıdan gelen sesleri… Halkla inatlaşmayın.”

Basın açıklamasının ardından imza kampanyasında toplanan 12 bin imzayı Samsun Büyükşehir Belediyesine teslim eden platform sözcüleri Demir’i yine makamında bulamazken, zamlar geri çekilinceye dek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha ilan etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 22 Mayıs 2019’da içme suyuna % 25, sayaç okuma bedeline %150 zam ve aylık TÜFE oranına göre artış kararı almıştı. Suya % 25 zammın ardından, temmuz ayında TÜFE rakamı % 1,36 olarak açıklanınca su faturaları tekrar zamlanmış, 3 lira 97 kuruş olan suyun metreküp fiyatı 4 lira 2 kuruşa, atık su bedeli ise 0,99 kuruştan 1 liraya çıkmıştı.