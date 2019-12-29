Soylu: Birileri çatlasa da patlasa da Kanal İstanbul'u yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri çatlasa da patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak. Daha kuvvetli ve üreten bir Türkiye olacağız" dedi.

"Birileri çatlasa da patlasa da 2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak" diyen Soylu, 'safları sıklaştıracaklarını' dedi.

'KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ'

Soylu, '2011'de milletimiz karar verdi, Kanal İstanbul'u yapacağız. 2020'de moralimiz daha güçlü olacak. 2023'te Türkiye stratejik bir güç olacak inşallah. 7 başlı ejderhayla uğraşmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yolumuza dimdik devam ediyoruz'' dedi.