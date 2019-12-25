Soygun sonrası paraları 'İyi Noeller' diyerek etrafa saçtı

ABD'nin Kolorado eyaletinde Noel öncesi banka soyan bir adam, paraları 'İyi Noeller' diyerek havaya saçtı.

ABD'nin Kolorado eyaletinde banka soyan bir adam, "İyi Noeller" diyerek paraları havaya saçtı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, soygun Colorado Springs'teki Academy isimli bankada öğle saatlerinde gerçekleşti.

Colorado'da yayın yapan 11 News kanalına konuşan görgü tanığı Dion Pascale, "Bankayı soyduktan sonra, dışarı çıktı ve tüm parayı etrafa saçmaya başladı" diye olayı anlattı.

Pascale, banka soyguncusunun, torbadaki paraları saçarken "İyi Noeller" diye bağırdığını da söyledi.

Görgü tanıkları soygunu yapan kişinin daha sonra Starbucks'a giderek, burada tutuklanmayı beklediğini de aktardı.

Colorado Springs polisi, tutuklanan şüphelinin 65 yaşındaki David Wayne Oliver olduğunu açıkladı.