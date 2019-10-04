Sosyalizm başka: Küba boyun eğmiyor

TKP, bugün yayımladığı sesli bültende, Birleşmiş Milletler’e sunulan bir raporu konu edindi. Rapor, Küba’nın uzun yıllardır haksız ve insanlık dışı abluka nedeniyle uğradığı kaybı anlatıyor. TKP, yalancı kahramanların çok gürültü yaptığı bir dönemde direnen Küba'nın sırrını böyle paylaştı: ABD'ye boyun eğmemenin sırrı sosyalizm!

"Kısa bir süre önce ABD ablukası altındaki Küba'nın ne kadar zarara uğradığına dair bir rapor yayınladı. Birleşmiş Milletler’e sunulan rapor, Küba’nın uzun yıllardır bu haksız ve insanlık dışı abluka nedeniyle uğradığı kaybı anlatıyor. Rapora göre zarar 1 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Evet, yanlış duymadınız, Küba’nın bir ulus olarak ablukadan dolayı uğradığı zarar 1 trilyon dolara yakın bir meblağ."

Bugün yayımlanan sesli bülten TKP'nin Sesi'nde dünyanın öbür ucunda insanlığa örnek olan bir ülkenin, Küba'nın, ABD emperyalizmiyle kavgası anlatılıyor. ABD ablukasının ülkeye verdiği zarara rağmen, Küba halkı dünya üzerinde ABD'ye boyun eğmiş pek çok ülkenin insanlarından daha iyi koşullarda yaşıyor.

Hafta içi her sabah 07.00'de yayımlanan bülten dinleyenlerine internet üzerindeki yaygın sesli, görüntülü yayın paylaşım platformlarından ulaşıyor.

4 Ekim 2019 linkleri:

SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-4-ekim-2019-cuma

Spotify Podcast: https://open.spotify.com/episode/3QB6fIh5ANJ4x3RCGkuKG1?si=kO1eI4sYTzy6X1nPs7p9Gw

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

YouTube: https://youtu.be/bKshDE4GTfk