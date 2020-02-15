Soma tazminat mağduru maden işçileri yarın yürüyor

Bağımsız Maden- İş Yönetim Kurulu açıklama yaparak Soma maden işçilerinin haklarını aramak için yarın 12.30'da Soma Kaymakamlık Meydan'ında toplanıp Türkiye Kömür İşletmeleri'ne yürüyeceklerini açıkladı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası açıklama yayımlayarak işçilerin Geventepe, Atabacası ve Işıklar Maden ocaklarındaki çalışmaları karşılığında kazandıkları haklarının kendilerine ödenmesi için, yarın saat 12.30'da Soma Kaymakalığı önünde toplanıp bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Sürecin takipçisi olduklarını belirtlen sendika, 14 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yapılan görüşmede anlaşmaya varılan ve varılamayan noktaları aktardı. İşçilere yapılan ödemelerin eksik yapılması konusunda mütabakata varılırken, Geventepe ve kapatılan ocaklardan tazminat verilmesinin iletildiği ancak sonuç alınamadığı açıklandı.