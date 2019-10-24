'Sizi MİT'te işe alacağız' dediler, bir milyon liralık dolandırıcılığa imza attılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'na işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti.
Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.