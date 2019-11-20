Siyanür için mevzuat değişikliğine gidiliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum siyanürlü bileşiklerin halka satışının yasaklanması ve yurtiçi satışların izlenmesi amacıyla mevzuat değişikliğine gidileceğini açıkladı.

Art arda yaşanan siyanürle ölümlerin ardından siyanürlü bileşiklerin piyasaya arzına kısıtlama getirmek üzere mevzuatta değişiklik yapılacağı açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz" dedi.

KISITLAMALAR LİSTESİNE EKLENDİ

Kurum yaptığı açıklamada “30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği kapsamında mevzuat değişikliğine gidiyoruz. Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz. Söz konusu yönetmelikte siyanürlü bileşiklerin risklerinin kontrol altına alınması, ülkemizde kontrolsüz kullanımının engellenmesi, bu bileşiklere halkın erişiminin yasaklanması amacıyla Siyanürlü Bileşikler 'Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi'ne ilave edildi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığının onayına sunuldu” dedi.

FİRMALARA ‘SON KULLANICI BEYANNAMESİ’ ZORUNLULUĞU

Bakan Kurum, siyanürlü bileşiklerin yurtiçi satışlarının izlenebilmesi için firmalara, "Son Kullanıcı Beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildiğini belirterek "Son Kullanıcı Beyannamesi ile imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibi kontrol altına alınacak" dedi.

