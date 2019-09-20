Şırnak'ta 13 okul inşaatı parasızlıktan durduruldu

İkili eğitimi sonlandırmak amacıyla 2018 yılında Şırnak’ta yapımına başlanan 13 okulun inşaatı durduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütçeden aslan payını eğitime ayırdık' dese de okul inşaatlarının bütçe yetersizliğinden durdurulduğu öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan tasarruf tedbirleri kapsamında eğitim alanındaki birçok proje rafa kaldırılırken ikili eğitimi sonlandırmak amacıyla yapımına başlanan bazı okul inşaatlarının da durduğu öğrenildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bütçede aslan payını eğitime ayırdık" dese de Şırnak Merkez’de ve bağlı ilçelerinde “Okulum Türkiye Projesi” adı altında temelleri atılan 13 okulun inşaatı, kaynak yetersizliği gerekçesiyle durduruldu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'ın haberine göre; proje kapsamında köylerde temeli atılan okullardan bazılarının yapımı da aynı gerekçeyle sonlandırıldı. Kaba inşaatı tamamlanan ancak Şırnak Valiliği’nin kararıyla yapımına devam edilmeyen okulların Silopi, İdil, Güçlükonak ve Cizre’de bulunduğu bildirildi.

GEREKÇE KAYNAK YETERSİZLİĞİ DEĞİL

TBMM’deki Aralık 2018 tarihli bütçe görüşmeleri sırasında, tekli eğitim için 29 bin 535 dersliğe ihtiyaç duyulduğunu ve iki yıl içerisinde tekli eğitime geçileceğini savunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul inşaatlarının durdurulmasının ardından ise durdurma kararının herhangi bir mağduriyet yaratmadığını öne sürdü. Selçuk, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın sorusu üzerine okulların yapımının durdurulmasının kaynak yetersizliği ile ilgili olmadığını da belirtti.

EĞİTİM DEVAM EDİYOR

Yapılması planlanan okulların yıkılıp yeniden yapılan okullar olmadığını anlatan Bakan Selçuk, “Bu okullar, ikili eğitimi sonlandırmak amacıyla yapılması planlanan ilave okullar. Valilik, öğrenciler açısından herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını, öğrencilerin mevcut okullarında eğitime öğretimlerine devam ettiğini belirtmektedir” dedi.