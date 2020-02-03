Sincan’daki parkta hayvan katliamına suç duyurusu

HAYTAP, Sincan’daki Yenikent Necip Fazıl Parkı’nda köpek ve kuşları zehirleyenlerin bulunup cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, Sincan’da bir parkta köpek ve kuşları zehirli tavuk ile katledenlerin bulunması ve cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hayvana şiddet uygulayana verilen cezanın “kapalı yerde sigara içme cezası” ile aynı olmasını da eleştiren Sayılgan, Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce çıkmasını istedi.

Ankara Sincan’da Yenikent Necip Fazıl Parkı’nda kuş ve köpeklerin zehirli yiyecek ile katledilmesine tepki gösteren HAYTAP konuyu yargıya taşıyarak, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

29 Ocak günü Sincan Yenikent Necip Fazıl Parkı’nda içine zehir karıştırılmış tavuk parçaları parka atılarak, 14 kuş ve 6 köpek zehirlenmişti. HAYTAP bu katliama karşı yargıya başvurdu.

Başvuru sonrası Sincan Batı Adliyesi’nde açıklama yapan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, iki gün önce olay yerinde inceleme yaptıklarını, failin görüntü kaydının olabileceği mobese kameraları tespit ettiklerini, mahalleli ile görüşerek bilgi toplandıklarını söyledi.

Hayvana şiddet vakalarının sürekli artış gösterdiğini, bunun karşısında mevzuatın yetersiz kaldığını belirten Sayılgan, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hayvanı korumaktan çok uzaktır. Yasa sahipli/sahipsiz hayvan ayrımı yapmakta, hayvana şiddeti yasak yerde sigara içmekle aynı kategoride değerlendirmektedir” dedi.