'Şikayet edenlerden biri, çocuklara Said Nursi okutuyordu'

Doğum günü kutlamasında birbirlerine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler açıklamalarda bulundu. Erkek olan öğretmen, 'Beni şikayet eden öğretmenlerden biri çocuklara Said Nursi kitapları okutuyordu. Diğer öğretmen ise kız çocuklarını evine götürerek çocuğuna baktırıyordu' dedi.

Van’ın Çatak ilçesinde birbirine sarıldıkları için disiplin cezası verilen ve Türkiye’nin gündemine oturan iki öğretmen açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aylıktan kesme cezası verilen kadın öğretmen, yaşadıkları sürecin çok ağır olduğunu belirterek “Zor şekilde ayakta duruyoruz. Ben de diğer meslektaşım da böyle bir iftirayı hak etmedik. Atılan iftira çok iğrenç. Rahmetli babam da çok iyi bir öğretmendi. Ben de meslektaşımı babam, ağabeyim gibi görüyordum. Onu, babamı örnek aldığım gibi örnek alıyordum” dedi ve şöyle devam etti:

“Suçlanan meslektaşımın okulda açığı aranıyordu. Kendisi derse 2 dakika gecikse hemen tutanak tutuluyordu. Kendisi yaptıklarıyla çocukların gönlünde yer edinmiş bir öğretmen. Kendisiyle sarılmamız ve hocamın spor odasında uzanması suçlama konusu. Kameralara bakılsın. Hocamın uzandığı saatte ben dışarıda nöbet tutuyorum."

Erkek öğretmen ise çok zor şartlarda okuyup öğretmen olduğunu belirterek “Buradaki çocukların mağduriyeti beni çok etkiledi. Mesai saatlerim dışında da geceleri çocukları üniversite sınavına hazırladım. Onlar için sürekli deneme sınavları vs. ayarladım. Yazın Van’a gelip çocuklarımın tercihlerini yaptım. 19 kişilik sınıfın 13’ü 4 yıllık fakülte kazandı. Bu süreçte ise Milli Eğitim Müdürü bana destek oldu. Sürekli çalışmalarımı takdir ettiğini belirtti” diye konuştu.

Bu çalışmalarının bazı meslektaşları tarafından hoş karşılanmadığına dikkat çeken öğretmen, “Benim açığımı arayan öğretmenlerden biri çocuklara Said Nursi kitapları okutuyordu. Diğer meslektaşım ise ders saatlerinde 2 öğrencimi evine götürerek çocuğuna baktırıyordu. Ben çocukların dersten geri kalmasına izin vermedim. Okulda Atatürk büstü yoktu. Maaşımla büst yapılmasını dahi önerdim. Bu çıkışlarım o meslektaşlarımı rahatsız etti” dedi.