Sidar trafikte solladığı için öldürüldü, katili 19 gündür kayıp!

Sidar Uygurlar 19 gün önce iddiaya göre Yılmaz Geyik tarafından başından vurularak öldürüldü. Görgü tanıkları ve olay yeri kamera kayıtları mevcut. Ancak katil zanlısına 19 gündür ulaşılamıyor, evi kale gibi korunuyor. 19 gündür sesini duyurmaya çalışan ailesi ve arkadaşları, adalet arayışında olan sosyal medya hesapları ise tehdit ediliyor.

Yılmaz Geyik (50), 12 Mart günü akşam saatlerinde trafikte onu sollayan Sidar Uygurlar (23) ile tartışmaya girdi. Sidar Uygurlar, Yılmaz Geyik'in küfür ve hakaretlerine rağmen özür diledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre Geyik arabaya binen Sidar'ın başını yumruklamaya başladı. Sidar elleri ve ayaklarıyla kendisini korumaya çalıştı. Geyik silahın kabzasıyla Sidar'ın kafasına vurmaya devam etti ve sonra bir el kafasına ateş etti. Sidar Uygurlar olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısı Yılmaz Geyik kayıplara karıştı. Yılmaz Geyik, Sidar'ın yanındaki iki arkadaşını da silahla vurmak istedi, ancak silah tutukluk yapınca Sidar'ın arkadaşları kaçtılar.

soL'a konuşan Sidar'ın ailesi olayı ve yaşadıklarını anlattı.

'KATİLİ KİM KORUYOR?'

Sidar'ın vurulmasının üzerinden 19 gün geçti. Olay gününe ait çok sayıda delil ve tanık var. Ancak Yılmaz Geyik’e hâlâ kimse ulaşamadı. Geyik'in Siverek'te tanınan bir uyuşturucu kaçakçısı olduğu, Siverek gibi küçük bir yerde elinde silahla çok rahat gezdiğini aktaran Uygurlar ailesi, katilin birileri tarafından korunduğunu düşünüyor.

Polise defalarca “kanıtlar belli, tanıklar var, nasıl bulamazsınız” diye sorulduğunu söyleyen aile, ‘'Yılmaz Geyik'in yaşadığı yer kameralarla ve korumalarla korunuyor. Giremiyoruz” yanıtını aldıklarını söyledi. Ve bizlere sordu, ''Biz korumayla koruyor muyuz, siz gazetecisiniz, sizin eviniz korunuyor mu? Emniyet müdürlüğünde bana bu kişinin evinin bir kale gibi korunduğu söylendi. Merak ediyorum neden? Bu insan aranmıyor mu? Zanlının bir an evvel yakalanıp, cezasını çekmesini istiyoruz. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin."

Olay günü kamera kayıtlarını esnaftan aldıklarını dile getiren aile burada her şeyin göründüğünü vurguladı:

'OLAYLAR BASINDA FARKLI YER ALDI'

"Sesimizi duyuramıyoruz. Katilin eşkali belli olmasına rağmen basın bile kimliği belirlenemeyen kişi olarak lanse ediyor. Kardeşimin otopsi sonucunda kafasından vurulduğu yazıyor. Kardeşim olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı basın göğsünden vuruldu, yaralı hastaneye kaldırıldı, diyor. Basın bu olayı aydınlatma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Oysa Siverek çok küçük bir yer. Aklımıza gelen tek şey acaba birileri katili koruyor, saklıyor mu?"

'TEHDİT EDİLİYORLAR'

Basında olayların farklı şekilde yer alması üzerine Sidar'ın ailesi ve arkadaşları sosyal medyada seslerini duyurmak için hikayeyi anlattı ve bir imza kampanyası başlattı. Ancak Sidar'ın ailesi ve arkadaşları tehdit edilmeye başladı. Sosyal medya hesabından Sidar için adalet arayan ve imza kampanyasını paylaşan hesaplar da tehdit edildi.

İmza kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygurlar ailesi, Yılmaz Geyik hakkında daha önce de cinayet işlediğine dair iddia ve çeşitli suçlardan dolayı 11 yıl hapis yattığını, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, darp gibi suçlardan 5 farklı dosyası bulunduğunu söyledi.

Uygurlar ailesi AKP, CHP milletvekillerine ulaşmaya çalıştıklarını, koronavirüsün yayıldığı şu günlerde seslerini nasıl duyuracaklarını şaşırdıklarını söyledi.

Koronavirüsün ciddiyetinin farkında olan aile, yeri yurdu ve kimliği belli olan birinin 19 gündür nasıl yakalanmadığını anlayamadığını söyledi.

Uygurlar ailesi son olarak aileyi daha önceden tanımadıklarını, hiçbir husumetleri olmadığını, sosyal medyada cinayetin başka boyutlara çekilmeye çalışıldığını söyledi ve katile yardım yataklık eden her kimse adalet önünde yargılanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.