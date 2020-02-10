Sevgilisine şiddet uygularken öldürülen Özgür Duran'ın babası: Davanın takipçisiyiz

Konya'da sevgilisine şiddet uyguladığı sırada kendisine engel olmak isteyen Kadir Şeker'in bıçakla öldürdüğü Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, Kadir'in sosyal medyada kahraman ilan edildiğini savunarak 'Bu davanın takipçisiyiz' dedi.

Konya'da bir parkta sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygularken, duruma müdahale etmek isteyen Kadir Şeker'in bıçakla öldürdüğü Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, "Kadir, olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine?" dedi. Baba Duran davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olayın ardından adliye işlemleri için Konya'ya gelen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, "Kadir 20, benim oğlum 32 yaşındaydı. Kadir tıp öğrencisi olacakmış, hayalleri varmış. Benim oğlumun hayattan beklentisi yoktu. Sadece kardeşi Niyazi Remzi Duran'ı futbolcu yapmak istiyordu. Sosyal medyada Kadir 'kahraman' ilan edildi. Ellerinden gelse oğlumu mezardan çıkarıp cezaevine koyacaklar" diye konuştu.

Duran "Kadir olay yerine elinde bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil de neden kalbine?" diye konuştu.

Oğlu ile Kadir Şeker arasında ufak bir boğuşma olduğunu öne süren Duran "Boğuşma anında kalbine bıçak geliyor. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu davanın takipçisiyiz" dedi.

