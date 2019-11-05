Serviste unutularak ölen 3 yaşındaki çocuk için müfettişlere dava

İzmir’in Çiğli ilçesinde unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’le ilgili üç müfettiş hakkında ‘ihmal nedeniyle görevi kötüye kullanmak’ suçundan dava açıldı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017’de anaokulu servisinde unutularak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’le ilgili 3 maarif müfettişi hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan dava açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel anaokulunun servisinde unutulan ve sıcak havada boş araziye çekilen serviste yaşamını yitiren Sakin’in ölümüne ilişkin daha önce görülen davada anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı. Okul sahibi Yurdagül İşgören Kasım 2018'de tahliye edilmişti. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da "görevi ihmal"den açılan davada sanıklar 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Ailenin şikayeti üzerine kreşi denetleyen 3 Milli Eğitim müfettişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Müfettişler N.K.A, S.S. ve B.K. hakkında hazırlanan iddianame Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla dava açıldı. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar 24 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

