Şehir Hatları: Tüm seferlerimiz iptal edildi

İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ, vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Şehir Hatları AŞ, vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehit Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir" denildi.

Yapılan açıklamanın saat 16.22'de yapılması tepki çekti.