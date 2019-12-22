Şehir Hastanesinde zorla gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar

Ankara Şehir Hastanesinde hekimlere ve diğer sağlık emekçilerine zorla gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Ankara Şehir Hastanesinde hekimlere ve diğer sağlık emekçilerine zorla gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı ifade ederek, “Sözleşme kapsamında hasta sağlığını yakından ilgilendiren hayati konularda hastalara bilgi verilmesi açıkça yasaklanıyor. Açıkça uyarıyorum; hastaneler şirket değildir! Hekimler ve sağlık çalışanları da şirket elemanı değildir. Ne kadar sözleşme imzalatılırsa imzalatılsın, hasta sağlığını etkileyen yönetim kaynaklı yanlışlar asla gizlenemez” dedi.

İlgezdi şehir hastanelerinin gizlilik sözleşmesi imzalatmalarının meslek etiğine uymadığını, iş barışını ve hekim-hasta ilişkisini zedelemeye yönelik bir çaba olduğunu belirterek konu hakkında yazılı basın açıklaması yaptı.

SÖZLEŞME MOBBİNGDİR

CHP’li İlgezdi hekimler ve sağlık emekçileri tarafından tepkiyle karşılanan gizlilik sözleşmesinin açıkça Anayasaya aykırı olduğunun altını çizerek, “Bu uygulama aynı zamanda sağlık emekçileri üzerinde kurulan bir mobbing baskısıdır. Zira söz konusu sözleşmede ‘personelin çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işler’ tümden gizlilik sınıfına sokulmaktadır” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi İdaresinin, dayanağını anayasa ve yasalardan almayan bir yetkiyi kullanmaya çalıştığını hatırlatan İlgezdi, “Sözleşme adı altında birtakım metinlerle kamu görevlilerine hukuki ve cezai sonuçlar doğuran yükümlülük getirilmesi mümkün olmadığı gibi bu uygulamada diretilmesi tam bir kanunsuzluktur” diye konuştu.

ASIL SEBEP SORUNLARI GİZLEMEK

İmzalatılmak istenen gizlilik sözleşmesinin asıl sebebinin altyapısı sağlıklı biçimde oluşturulmadan apar topar hizmete sokulan şehir hastanelerinde, işletme ve yönetim mekanizmalarından kaynaklı sorunların hasıraltı etmek olduğunu ortaya koyan Gamze Akkuş İlgezdi, “Sayıştay'dan sözleşme sakladığını bildiğimiz şehir hastanelerinin şimdi de personeline gizlilik sözleşmesi imzalatması bu yöndeki kuşkularımızı güçlendirmektedir” dedi.