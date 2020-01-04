Sayıştay PTT'yi inceledi: İslami finans modeli için 7 milyon harcandı

PTT, İslami finans modelli Posta Katılım Bankası kurmak için de 7 milyon lira harcadı.

Sayıştay PTT'yi inceledi, genel müdüre sınırsız temsil gideri yetkisi verildiği ortaya çıktı. 180 yıl önce ”Posta Nezareti” adıyla kurulan ve 2017'de Varlık fonuna devredilen PTT, mercek altına alındı. Sayıştay rapora göre, PTT Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere, sınırlamanın çok üzerinde temsil gideri hakkı tanındığı, PTT Genel Müdürüne ise sınırsız temsil gideri yetkisi verildiği belirtildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre PTT, İslami finans modelli Posta Katılım Bankası kurmak için de 7 milyon lira harcadı. PTT'nin faaliyetlerine ilişkin rapor TBMM KİT Komisyonuna sunuldu. Raporda ücretlerde tavan aşımı olduğu, keyfi ihale yöntemlerinin seçildiği, limitsiz cep telefonu kullanıldığı ve sınırsız temsil harcaması yapıldığı, taşıtların tahsisinin de mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. PTT sadece kiralık araçlar için 2018’de 46 milyon 857 bin TL ödedi. 2017'de ise bu miktar 23 milyon liraydı.

Raporda, PTT Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere, sınırlamanın çok üzerinde temsil gideri hakkı tanındığı, PTT Genel Müdürüne ise sınırsız temsil gideri yetkisi verildiği belirtildi.

2018’de 215 milyon 684 bin lira kar eden PTT’nin toplam karının yüzde 88'ini, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası ile Ankara başmüdürlükleri sağladı. 81 ildeki 82 başmüdürlükten 52’si zarar etti.

PTT yönetiminin Ankara'da 5 binada faaliyet gösterdiği, bunlardan Mustafa Kemal Mahallesindeki binaya yılda 3 milyon 703 bin lira kira ödendiği belirtildi.