Satışa devam: 20.1 milyon liralık özelleştirme işlemleri onaylandı

Geçen yıl ihalesi yapılan 20.1 milyon liralık özelleştirme işlemleri onaylandı. İki hidroelektrik santralının daha özelleştirilmesine karar verildi.

İktidarı döneminde 62.1 milyar dolarlık kamu malını satış/ devirlerle elden çıkaran hükümet, santralları ve hazine arazilerini satmaya devam ediyor.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tebliğ ile, ihaleleri geçen yıl gerçekleştirilen İzmir’den Ağrı’ya kadar çeşitli illerdeki özelleştirmelere onay verildi. Hazine’ye ait İstanbul Büyükçekmece’deki 8 bin 892 metrekarelik taşınmaz 2.3 milyon liraya en yüksek teklifi veren Yapı Bims İnşaat’a satıldı. İstanbul Kartal’daki 400 metrekarelik Hazine taşınmazını 611 bin liraya Kaya İşletmeleri İnşaat aldı. İzmir Torbalı’daki 6 bin 196 metrekarelik Hazine taşınmazı üzerindeki bina 4.5 milyon liraya Çatkaya Gayrimenkul’e satıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yine Afyonkarahisar’daki 12 bin 304 metrekarelik taşınmaz 4.1 milyon liraya Ali İhsan Fidan Orman Ürünleri tarafından alınırken, Tokat Turhal’daki 4 bin 257 metrekarelik taşınmaz 1.2 milyon liraya Siyah Eğitim İnşaat‘a verildi. Turhal’daki 2 bin 510 metrekarelik taşınmaz 750 bin liraya Oto Anpar Otomotiv’e, Ağrı merkezdeki 1712 metrekarelik taşınmaz 1.2 milyon lira bedelle Sen-Pa İnşaat İthalat’a satıldı.

Ağrı’daki 1565 metrekarelik taşınmazı da, 640 bin liraya Bayram Gıda İnşaat Pazarlama aldı. Aynı şirket Ağrı’daki 1588 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı da 599 bin 750 liraya aldı. Yine Ağrı’daki 2 bin 785 metrekarelik taşınmaz da 929 bin liraya Ömer Okucu’ya satıldı. Amasya Suluova’daki 676 metrekarelik arazinin hisselerinin bir bölümü 28 bin liraya Mehmet Kavak tarafından alındı. Afyonkarahisar’daki 9 bin 290 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 2.3 milyon liraya Ali İhsan Fidan Orman Ürünleri’ne satıldı. Ayrıca Ankara Yenimahalle’deki 3 bin 824 metrekarelik taşınmaz 831 bin liraya Süleyman Eser tarafından satın alındı.

SİVAS’TAKİ 2 HES KAPSAMA ALINDI

Sivas’ta bulunan Ahiköy 1 ve Ahiköy 2 hidroelektrik santralları ile bu santrallar tarafından kullanılan taşınmazlar “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. İhalede son teklif verme tarihi 13 Nisan.

Hükümet sadece olağanüstü durumlarda başvurulması gereken “acele kamulaştırmalara” da devam ediyor. Sadece önceki gün çoğunluğu rüzgâr enerji santrallarının yapımı amacıyla 5 acele kamulaştırma kararı daha alındı.