Sarıyer Semt Evi’nde Dinleme Atölyesi

Sarıyer Merkez Semt Evi'nde Klasik Müzik Dinleme Atölyesi’nin ilk dersi dün akşam yapıldı.

Ebeveyin Okulu, Satranç Okulu, Go Okulu, Popüler Bilim Atölyesi, Klasik Müzik Dinleme Atölyesi, Evrim Atölyesi gibi çeşitli etkinliklerle yola koyulan Sarıyer Semt Evi’nde Klasik Müzik Dinleme Atölyesi’nin ilk dersi dün akşam yapıldı.

Klasik Batı Müziği’nin Yakın Doğu Kökenleri adlı ilk derste, 1950’lerde Ugarit’te keşfedilen tabletlerde yer alan ve sembolik olarak kayda alınmış en eski müzik örneği olan, bestecisi anonim olan Hurrice ilahinin farklı deşifrasyonlarıve yorumları dinlendi ve nedenleriye tartışıldı. Ugarit adlı antik kent, Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Latakya kenti yakınında. Bulunan tabletler M.Ö. 1400 senesine ait. Tabletlerin deşifrasyonu Sümer, Babil, Akad ve Hurriler’in, yani Yakın Doğu’da Eski Yunan’dan çok daha önce yaşamış uygarlıkların müzik teorisi, organoloji ve müzik anlayışına dair çok fazla yeni bilgi edinmemizi sağladı. Tabletler üzerine çok sayıda farklı bilim insanı tarafından yapılan ve yayımlanan araştırmalar, (Eski) Yunan’a atfedilen müzik teorisinin temellerinin de sanılanın aksine onlardan bin yıl ve hatta daha fazla öncesinde atılmış olabileceğini gösteriyor.

Klasik Müzik Dinleme Atölyesi, bugün Klasik Batı Müziği olarak adlandırdığımız müziğin yüzyıllar içinde geçirdiği değişimi, dönüşümü örnekleri ile dinleyerek ve tartışarak devam edecek.