Saray’ın paralel devleti: Cumhurbaşkanlığı kurulları

CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Adalet Bakanlığı bütçesi öncesinde 'Adaletin Kara Kaplı Defteri' başlıklı rapor hazırladı.

CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Adalet Bakanlığı bütçesi öncesinde “Adaletin Kara Kaplı Defteri” başlıklı 224 sayfalık rapor hazırladı. Türkiye’de adaletin sorunlarının anlatıldığı raporda, “Saray’ın paralel devleti: Kurullar” başlığı dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun “tek adam” sistemiyle birlikte yaşama geçirildiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; raporda kurulların tamamen Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulduğu söylenirken, Meclis'in genellikle oylama alanına dönüştürüldüğü açıklandı. Raporda şöyle denildi:

“Kurul, Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulmaktadır. Ülkedeki yasal düzeni ve adaleti düzenleyen kararların alınmasına katkı koyacak kurul, Adalet Bakanlığı ile ortak çalışacağı iddia edilmişse de aslolan bu değildir. Saray’da Hukuk Politikaları Kurulu gibi kurulan pek çok kurul ile tam anlamıyla bir ‘paralel devlet’ kurulmuştur ve bu ‘devlet’ tek adama bağlıdır. Eğitimden kültüre, güvenlikten hukuka kadar geniş yelpazesi olan bu düzen başta anayasal düzen olmak üzere parlamenter sistemin görev ve yetkilerini de lağvetmiştir. Asıl görevi politika üretmek olan bu kurullar, politikadan çok, kapsamlı reform içeriği taşımayan kanun teklifleri üretmekte, bu teklifler de tek adam rejiminin devamlılığını sağlamak için siyasi iktidarın Meclis ayağındaki parti olan AKP’ye gönderilmekte ve deyim yerindeyse tepeden inme kanunların noktasına dahi dokunulmadan vekil imzalarıyla önce komisyonlara, ardından genel kurula gönderilerek yasalaşmaktadır. Yani görevi yasama olan Meclis, genellikle oylama alanına dönüştürülmektedir”