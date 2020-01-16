Samsun’da 17 yaşındaki araç sürücüsü polis kurşunuyla hayatını kaybetti!

Samsun’un Atakum ilçesinde Aralık ayında ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı belirtilen bir gencin yakalandıktan sonra polis kurşunu sonucunda ağır yaralandığı ve dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli olayla ilgili komiser yardımcısı açığa alındı.

Samsun'da 23 Aralık 2019 akşamı polis denetiminden ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalışan 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Yaşar Alperen Savaş, polisin takibi sonucu yakalandı. Yakalayan komiser yardımcısının silahının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu Savaş başından vurularak ağır yaralandı.

Samsun Haber gazetesine göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar Alperen Savaş, haftalardır yaşam mücadelesi veriyordu. 17 yaşındaki genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan komiser yardımcısının sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı bildirildi.

'AĞABEY SİLAHA NE GEREK VAR?'

Haber gazetesine göre, gencin dayısı Erdal Atik yeğeninin hayati tehlikesinin devam ettiği günlerde şu açıklamayı yapmıştı: "Yeğenim o akşam çevirme olduğunu görünce ehliyeti olmadığı için aramaya takılmamak için ara sokağa girdi. Çevirmeye girmeyen aracı gören polis memuru kestirme yoldan aracın önünü keserek silah doğrulttu. Yeğenim 'Ağabey silaha ne gerek var, bir dakika' demesine kalmadan polis memuru 'Arabaya yaslan' dedi. O sırada silahın kabzası ile sırtına vurmak isteyen polisin elindeki silah ateş aldı. Görgü tanığı olan arkadaşına emniyetten büyük baskı var. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

'OMZUNA SİLAHLA VURDU, SİLAH ATEŞ ALDI'

Gazete Gerçek’in Aralık ayında yaptığı haberde ise olaya tanık olan Kürşat Balcı adlı genç şunları anlatmıştı: “Çevirme uygulaması vardı. Polis önümüze geldi silahla ‘in aşağıya’ diyerek arabalara yasladı bizi ve ‘Niye kaçıyorsunuz?’ diyerek bağırdı. Arkadaş da arabaya yaslı şekilde yani dönerken, ‘Abi ehliyet yok’ dedi. Polis omzuna vurdu silahlı eliyle. Ben yan taraftaydım ve arkadaş da şoför tarafındaydı, o anda silah patladı ve arkadaş direkt yere düştü zaten. Yara aldı beyninden.”

İDARİ SORUŞTURMAYLA İLGİLİ SORU İŞARETLERİ

Aralık ayında yerel basında çıkan bu haberlerde konuyla ilgili bir idari soruşturma bilgisinin yer almaması dikkat çekiyor. Gencin polis kurşunuyla ağır yaralı olarak hastanede yattığı dönemde komiser yardımcısına yönelik bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.

Sosyal medyada Yaşar Alperen Şahin'le ilgili "Ehliyetsiz araç kullanmanın bedeli bu muydu?" şeklinde paylaşımların yapıldığı görüldü.