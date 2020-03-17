Salgında ruh sağlığınızı da koruyun

Kovid-19 salgını sırasında ruh sağlığı ve stresle baş etme üzerine Türkiye Psikiatri Derneği bir metin yaygınlaştırdı. Metnin odağında duran mevcut atmosferde kaygıyla mücadele etme konusunda Psikiatrist Tolga Binbay'la görüştük.

Artık ülkemizde olan Yeni Koronavirüs salgınınla bağlantılı olarak kaygıyla nasıl başa çıkılacağına dair Dünya Sağlık Örgütü bir bilgilendirme metni yayınladı. Türkiye Psikiatri Derneği de bu metni Türkçeleştirdi.

"Herkes stresli durumlara farklı tepki gösterebilir. Acil bir durumun bir kişi üzerindeki duygusal etkisi, kişinin özelliklerine ve deneyimlerine bağlı olabilir. Benzer şekilde, kişinin kendisinin ve içinde yaşadığı topluluğun sosyal ve ekonomik koşullarından etkilenir. Acil durumlara verilen duygusal tepki kişinin yakın çevresinde ulaşabildiği yerel kaynaklara da bağlı olabilir. İnsanlar Medyada salgınla ilgili görüntüleri ve haberleri tekrar tekrar izlemek de hissedilen sıkıntının artmasına neden olabilir" denilen metinde bazı grupların bir krizin yarattığı strese daha yoğun tepki verebileceklerin dikkat çekildi. Bu konuda, önceden ruh sağlığı sorunları olanların, çocukların, doktorların, diğer sağlık hizmeti verenlerin ve ik müdahale ekibi gibi Kovid-19'la ilgili destek görevlilerinin yoğun tepki verebileceklerine dikkat çekildi.

Bahsi geçen metinde yer verilen tavsiyelerin bir kısmı şöyle:

Önceden ruh sağlığı sorunları olan kişiler, acil bir durumda tedavilerini aynı şekilde sürdürmeli ve yeni belirtilerin gelişip gelişmediğini takip etmelidir.

Aileniz, arkadaşlarınız ve çevrenizdeki diğer kişilerle bağlantı kurun. Kendinize ve birbirinize iyi bakın ve ne zaman ve nasıl yardım arayacağınızı öğrenin.

Stres tepkileri art arda birkaç gün boyunca günlük etkinliklerinize engel oluyorsa bir sağlık çalışanına başvurun.

Bedeninize iyi bakın. Sağlıklı, dengeli yemekler yemeye çalışın, düzenli egzersiz yapın, bolca uyuyun, alkol ve uyuşturuculardan kaçının.

Umut duygusunu koruyun ve olumlu düşünmeyi sürdürün.

Türkiye Psikiatri Derneği'nin internet sitesinden yayınlanan metnin tamamına buradan erişebilirsiniz.

Ruhsal sorunları nedeniyle psikiyatrik destek alan ve tedavi gören hastalarımız ve yakınları için öneriler #koronavirus pic.twitter.com/sltVLuL43F — Türkiye Psikiyatri (@PsikiyatriDer) March 17, 2020

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız soL yazarı ve Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden Psikiatrist Doç. Dr. Tolga Binbay, bir taraftan hasta sayısı arttıkça ve değişik ülkelerden farklı haberler geldikçe insanların endişelenmeye başladığını, hastalığın gelip kendilerini de bulabileceğine dair bir beklenti içerisine girdiklerini söyledi. Binbay, kaygının insanların stresle baş etmek için kullandıkları bir yöntem olduğunun altını çizdi. Bir taraftan bu kaygının fazla arttığı zaman insanın hem kendisine hem de çevresine zarar veren bir aşamaya vardığını söyleyen Binbay kaygının nasıl üstesinden gelinebileceğini değerlendirdi.

DOĞRU KAYNAKTAN YETERLİ BİLGİNİN ÖNEMİ

Kaygının üstesinden gelmekte etkili olan unsurlardan birinin doğru kaynaklardan alınan bilgilerle beslenmek olduğunu söyleyen Binbay, “WHO’nun hazırladığı bilgilendirme paylaşılmalıdır, keza orada çocuklarla salgın konusunda nasıl konuşulabilineceği ve kişilerin kendileri içinde yeterli bilgi var.” dedi.

İHTİYACI OLANLARLA BU SÜREÇTE YARDIMLAŞMAK ÖNEMLİ

Haberlere tekrar tekrar bakmamanın, güvenilir ve doğru kaynaktan haber almak, Whatsapp gibi sosyal medya mecralarından paylaşılan mesajlardan uzak durmak ve bunları yaymamak, sosyal medyada geçirilen zamanı kısıtlamak gibi unsurların insanı kaygıdan korumakta önemli olduğunu söyleyen Binbay çevreyi de gözlemlemenin kaygıyla mücadele etmekte oldukça önemli olduğunun altını çizdi. “Çevredeki ihtiyacı olan kişilerle, yaşlılarla bu süreçte yardımlaşmak, çıkıp ihtiyacı olanların alışverişini yapmak mevcut kaygıyı gidermekte etkili olacaktır” diyen Binbay, bu tip faaliyetlerin hem kişinin kendi kaygısına hem de etrafındakilerin kaygısına iyi geleceğini vurguladı.

Yeni koronavirüsün yayılmasının dünya ya da insanlık için bir felaketmiş gibi görünmemesi gerektiğini söyleyen Binbay, “hastalık beni de bulur” psikolojisinin bireye zarar vereceğine dikkat çekti.

‘KAYGILARI KONUŞMAK BİR ZAYIFLIK GÖSTERGESİ DEĞİLDİR’

Toplumun önemli bir kısmının kaygıya yatkın olduğundan ve panik atmosferine kapılma risklerinin yüksek olduğundan bahseden Binbay, kurumsal bilgilerin ve yeterli bilginin bu süreçte çok önemli olduğunu tekrar vurguladı.

Mevcut kaygıların konuşulması, tartışılması gerektiğini söyleyen Binbay, “artık bu kaygılar konuşulabilir, bu bir zayıflık göstergesi değildir, bunlar paylaşılabilir. Farklı işlerle ilgilenmek, işine geri dönmek, okunan kitaba geri dönmek, sevdiklerine geri dönmek, onlarla görüntülü görüşmek gibi davranışlar kaygıyı azaltmak için önemlidir” diye konuştu.