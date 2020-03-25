Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okullar kapalı kalmaya devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini ancak uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısında eğitimi ele alacaklarını duyurmuştu. Okulların tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitim başlamıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. BU HASTALIĞA KARŞI ELİMİZDE GÜÇLÜ BİR KOZ VAR: YAKALANMAMAK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ''Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var: Yakalanmamak. Koronavirüs karşısında biz irade sahibiyiz. Elle tokalaşmak, topluluk içinde bulunmamak elimizde'' dedi. Bakan Koca gençlere taşıyıcı olmama uyarısında bulundu. Kendi yaşıtlarının dikkat etmesi gerekenleri yineleyen Koca, çocuklarında evde oynaması uyarısında bulundu. Koca, okulların tatil olduğuna dair algının yanlış olduğunu, uzaktan eğitimin sürdüğünü belirtti. Koca eğitime verilen aranın uzayacağını açıkladı. Koca: Kamuoyunun bundan sonraki dönemde daha kolay ve net bilgisini almak üzere bir hususu söylemek istiyorum. Her gün çıkan sonuçları bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde düzenli şekilde hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

Bunun dışında erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. Bir hastamız 65 yaşında 8 gün yoğun bakımda kalan bir vaka idi. Dün taburcu oldu. Diğer hastamız da 7 gün yoğun bakımda kalıp taburcu olup. Yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumlarını söylemiş oluyorum. Erken dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğunu ve bulaşıcılığın temasın minimalize edilmesi gerektiğini özellikle odasına kendisini izole ederek bir dönem için sağlamasının önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle: Meseleye nasıl baktığımızı paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele. Bu bağlamda biz bakanlık olarak meseleye pedagojik olarak bakıyoruz ama çocuklarımızın sağlığı birinci referans noktamız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları da bütün ülkeleri günlük olarak izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Bakanlık uzaktan eğitime televizyon yoluyla başladı, bu hafta test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha dolu programlarla yapmaya devam edeceğiz. En kısa sürede yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız devam ediyor. Telafinin ne zaman olacağı Bilim Kurulu'nun önerileriyle doğrudan ilgili. Eğitimde elbette kayıplar olacaktır ama vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim. Her türlü eğitsel ihtiyaçların tamamlanması ve sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz.

Bilim Kurulu'nun da önerisiyle önümüzdeki tatil sürecini, evde eğitim süresini bir müddet daha uzatma ihtiyacı oldu. 30 Nisan tarihi ortaklaşa kararla ortaya konuldu.

Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli, bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak. Bugünkü çalışmalardan dolayı bütün heyetlere teşekkür ederim. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim.