Sadece bizde var: Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre bugün İstanbul'da en düşük sıcaklık 3 derece en yüksek sıcaklıksa 8 derece olarak gerçekleşti.

Meteoroloji'den son dakika uyarıları haberleri basılı ve elektronik medyada geniş yer tutuyor.

Batı bölgelerinde sıcaklıkların kademeli bir biçimde düşeceği tahminlerinin "Meteoroloji uyardı, kar geliyor" ya da "Meteorolojiden son dakika uyarısı" gibi başlıklarla haberleştirilmesinin bir özgünlüğü kalmamış durumda.

soL olarak, meteoroloji haberlerine "yeni" bir boyut getirelim dedik. soL'un yayın ilkeleriyle de uyumlu olduğunu düşündüğümüz haberimize göre İstanbul'da bugün en düşük hava sıcaklığı 3 derece en yüksek sıcaklıksa 8 derece olarak gerçekleşti.

Edirne'de bu değerler -4 ve 8 derece, İzmir'de 3 ve 10, Ankara'da -5 ve 3, Diyarbakır'da -1 ve 7, Van'daysa -6 ve -1 derece olarak tespit edildi.