Ruhi Su Çanakkale'de anıldı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Çanakkale Topluluğu tarafından düzenlenen Kasım ayı etkinlikleri Ruhi Su anması ile sona erdi. Ruhi Su'nun da yaşamı boyunca parçası olduğu mücadeleye çağrı yapıldı.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Çanakkale Topluluğu tarafından Kasım ayında düzenlenen bir dizi etkinliğin sonuncusu olan Ruhi Su anma etkinliği bugün Kepez Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğun ilgiyle gerçekleşti.

NHKM Çanakkale Girişimi adına yapmış olduğu açılış konuşmasında C. Ceylan, Kasım ayının bazı özel günleri içinde barındıran önemli bir ay olduğuna değindi. "20 Kasım Çocuk Hakları Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ydü. Bu günler ayrı ayrı başlıklar olarak görünse de, dikkatlerinin üzerine çekilmesi gereken ortak yanlarının olduğu aşikar. Hem dünyada hem de ülkemizde çocuklara yönelik istismar suçları ve yansıyan rakamlar korkunç olmakla beraber sadece Türkiye’de bir yılda istismara uğrayan çocuk sayısı on binlerle ifade edilirken, işçi olarak çalıştırılan çocuklar yüz binlerle ifade ediliyor.

Kadın konusuna gelince ise, günde üç kadından birinin ayrıldığı kocası veya ayrılmak istediği sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını biliyoruz. Biz bir şeyi daha biliyoruz ki, iktidar ya bize evine hapsol ya da yeniden üretime katılmak istiyorsan ucuz iş gücü olarak ‘katkı’ sağla diyor. Eğitim-öğretim sistemini de geçen hafta yapmış olduğumuz etkinlik ile birlikte, politik çerçevede tarihin akışı içerisinde adım adım gericileştiğini görmüş olduk. Asıl mesele kadın, çocuk, bilim, sanat, eğitim gibi başlıkların hiçbiri siyaset üstü değil, aksine sınıflı toplumlarda yaşananların hepsi siyaset belirlenimlidir. Mücadele yöntemimizin de böyle olması gerekir. Kapitalizmin kucağındaki iktidarın uyguladığı, gerici ve piyasacı uygulamalar karşısında bizler NHKM olarak Ruhi Su'nun da yaşamı boyunca parçası olduğu mücadeleye sizleri davet ediyoruz.

Gelin örgütlenip, birlikte mücadele edelim" dedi.

Belgesel gösteriminin ardından NHKM adına söz alan Mehmet Altan, Ruhi Su'nun halk ezgilerinin unutulmasının önüne geçmesinin yanı sıra, dünyada farklı ülkelerinde de örneklerinin olduğu gibi özellikle direniş türkülerini öne çıkarmasının çok değerli olduğuna değindi.

Anma etkinliği müzik dinletisi ile sona erdi.

