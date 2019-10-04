Rektörün eşine yeten bütçe öğrencilere yetmedi: Üniversitesi kendi öğrencilerini kovdu

Geçtiğimiz yıllarda eşini İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atayarak gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, 150 öğrenciyi bütçe yetersizliği gerekçesiyle işten çıkardı.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhane, kantin ve kütüphanede yarı zamanlı olarak çalışan 150 öğrenci ‘’bütçe yetersizliği’’ gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

9 Eylül’de iş başı yapmalarıyla ilgili bilgi gelen ve 10 Eylül’de bütçe nedeniyle işten çıkarıldıklarını öğrenen öğrenciler yaşadıkları olayı tepkiyle karşıladılar.

Bunun üzerine üniversite yönetimiyle görüşen öğrenciler bütçenin yetersiz olduğunu ve bu yüzden işten çıkarıldıklarını öğrendiler. Bu durum karşısında mağdur olan öğrenciler işe geri iadelerinin yapılmasını isteyip tekrardan görüşme yaptılar. Öğrencilerin tepkisiyle karşılaşan yönetim çözüm yolu olarak öğrencileri 3 gruba ayırıp her ay bir grubun çalışmasını önerdi. Mağdur olan öğrenciler bu durumu kabul etmeyeceklerini söyleyip üniversite yönetiminin kurallara uymadığını ve keyfi işler yaptıklarını, bu durumun bir an önce çözüme kavuşturularak işe iadelerinin yapılmasını istediler.

Öğrenciler üniversitelerindeki kafelerin özelleştirildiğini, bu nedenle ürünlerin fiyatlarının 2-3 katına yükseldiğini ancak yemekhaneyi kullanmanın randevu usulü ve banka üzerinden yapılan ödeme işlemleriyle işkenceye dönüşmesi nedeniyle de öğrencilerin özelleştirilen kafelere mecbur bırakıldıklarını eklediler.