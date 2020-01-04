PSAKD Genel Merkezi'ne kuralsız müdahalelerini durdurma çağrısı

PSAKD Kadıköy Şubesi'nde 13. Olağan Genel Kurul öncesi genel merkezin kuralsız ve kişisel müdahalelere devam ettiği söyleniyor. Önceki genel kurul genel merkezin "kayyum" atama girişimlerine sahne olmuştu. Bu sefer 2000'in üzerinde yeni üye kaydının seçim oyununun bir parçası olarak düzenlendiği, bu sayının şubenin 26 yılda kazandığı üye sayısından fazla olduğu belirtiliyor. Derneğin eski genel sekreteri Atilla Özdemir yaptığı açıklamada yönetimi tasviyecilikle ve kuralsız hareket etmekle suçladı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD ) Kadıköy Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu öncesi, genel merkezin kuralsız ve kişisel müdahalelerde bulunduğu iddialarını dile getiren Atilla Özdemir, bir açıklama yayımladı ve "yönetimi tasviyecilikten vazgeçmeye, kuralsız hareket etmemeye" çağırdı. PSKAD'nde önceki dönem genel sekreterlik görevini üstlenmiş olan Atilla Özdemir'in yayımladığı basın duyurusunda,

''PSAKD Genel merkezi, Alevilerin hak ve talepleri ile ilgili olarak vermesi gereken mücadeleyi bir kenara bırakıp kendi konumlarını sağlama almak için ve PSAKD Kadıköy şubesinin Alevi hak mücadeleleri içindeki onurlu geçmişini tasfiye etmek için şubemizin 13. kongresine; dernekler kanununa ve dernek tüzüğümüze aykırı haksız, adaletsiz ,bir bütün yönetim kurulu çoğunluğu kararı olmadan kuralsız ve kişisel müdahalelerde bulunmaktadır" denilerek 9 maddelik bir metin aşağıdaki şekilde paylaşıldı:

PSAKD KADIKÖY ŞUBESİ 13. OLAĞAN GENEL KURULU İLE İLGİLİ KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR.

1-PSAKD genel başkanı ve GYK üyeleri 12. kongre öncesinde şubemizin asil ve yedek yönetim kurulu üyelerin görevlerinden alarak şubemize kayyum atamak istemiş ; ancak, adaletsiz ve hukuksuz olan bu genel merkez kararına direnilmiş ve atanan kayyum göreve başlatılmamıştı.

2-12. Kongre ; 11. kongrede seçilen meşru PSAKD şube yönetiminin gönderdiği hazirun listesi ile yapılması gerekirken (1740 kişi) ,genel merkez tarafından şubemize üye yapılan ve kayyum olarak atanmak istenen ekibe avantaj sağlayan (1944 kişilik) liste ile yapılmıştır.(204 kişi genel merkez tarafından ilave edilmiş.)

3-12. kongre de 11. kongrede yönetim kurullarında görev alan kişiler ve genel merkeze muhalif durumda olan kişilerin seçme ve seçilme hakları ellerinden alınmış ayrıca ; aday olmaları ve oy kullanmaları engellenmiştir.

4-22 aralık tarihinde yapılacağı ilan edilen 13. şube kongresi ise daha ilginç gelişmelere ve genel merkez müdahalelerine uğramaktadır. Kongreyi asıl olarak organize etmesi gereken mevcut şube yönetimi Kadıköy şubenin 1993 yılından beri sürdürdüğü mücadeleyi ve bu mücadeleye emek veren ve katkı koyanları tasfiye etmekle meşguldür.

5-Mücadele ve mücadeleye emek verenlerin tasfiyesi rakamlarla da ifade edebileceğimiz gibi çok somuttur. Şöyle ki; 13. kongre için genel merkez tarafından onaylanıp gönderilen hazirun listesi 2670 kişidir .ancak bu liste 12. kongrede oy kullanma hakkı olan ve şubemize 1993 yılından beri üyelikleri bulunan ve Kadıköy şube kurucu üyelerimizin bir bölümü de dahil 1257 üyenin üyelik hakkı düşürülerek ve şubemize 2009 kişi yeni üye yapılarak oluşturulan bir listedir.

Yani 1993 yılından beri şubemize üye olan 1257 kişinin üyeliği silinmiş, 661 üyeye dokunulmamış yeni 2009 kişi üye ilave edilerek kongre yapılmasının önü açılmaya çalışılmıştır.

6- Bunun adı, adlı adınca tasfiyeciliktir. Tasfiyeciler, 1993 yılından beri şubeye emek verenleri tasfiye ederek Kadıköy şubenin demokratik alevi hareketi içindeki onurlu geçmişini de tasfiye etmeye çalıştıklarının umarız farkındadırlar. ve tasfiyecilik onulmaz bir hastalıktır.

7- Tasfiyeciler, hesapları tutarsa 22 aralıkta 13.kongre adıyla bir ''tasfiye kongresi'' gerçekleştireceklerdi. ancak 1993 den beri oluşan mevcut birikimi tasfiye etmede ortaklaşan tasfiyeciler ;kendi aralarında anlaşamayıp, iki yada üç ekibe bölününce kongreden önce birbirlerini tasfiye etmeye çalışıyorlar. Şöyle ki; mevcut yönetim genel merkez yönetiminden yardım istemiş, şubemize denetime gelinmiş ,denetleme sonucu yazılan tutanağa göre şube üyesi gözüken ve genel merkezin gönderdiği son hazirunda adları yer alan 251 kişinin birden fazla şubede üyelikleri bulunduğu gerekçesiyle üyeliklerinin düşürülmesine karar verilmiştir. Yapılan işin adı tam olarak tasfiyecilerin birbirlerini tasfiye etmesidir.

8-En son şube kongresinin 5 ocakta yapılacağı duyurulmuştu. 5 Ocak'ta yapılacağı ilan edilen kongre için genel merkezin gönderdiği son hazirun listesi ile, bir kez daha oynanmış ve listenin 1253 kişiye düşürülmüştür. Derneğe üye olmasına onay verdikleri kişileri hangi keyfi kriterlerle üyelikten düşürdüklerini bilmediğimiz bir şube ve genel merkez yönetimi ile karşı karşıyayız.

9- Haksızlık karşısında boyun eğerseniz hakkınızla beraber şerefinizide kaybedersiniz şiarını rehber edinen bizler 5 ocakta yapılacağı genel merkezce ilan edilen kongre öncesi haksızlığın giderilmesini talep ediyoruz.

Bunun için,

a- Şube yönetimi ve genel merkez tasfiyecilikten vazgeçmeli ve üyelikleri düşürülen üyelerin üyelik hakları tekrar iade edilmelidir.

b-13. kongre 12. kongrenin yapıldığı hazirun listesi ile yapılmalıdır.

c- Kadıköy şubeye 26 yılda yapılan üye sayısından daha fazla üyenin son iki yıllık çalışma döneminde yapılması ve eski üyelerin üyeliklerinin silinmesi PSAKD tarihinde bir ilkdir. Bu tarzın adı tasfiyeciliktir. Bu tarz antidemokratiktir. Genel merkez ve mevcut sube yönetimi bu tarzdan vazgeçmelidir.

d- Derneğimize üye olmak isteyen yeni üyelere tabii ki bir itirazımız yoktur. Ancak geçen yıl seçimi kazanmak için yapılan 204 üyenin üzerine on kat daha fazla üye yapıp ve eski üyelerin neredeyse tamamını tasfiye ederek yapılacak kongrede oy kullanmaya davet edilecek yeni üyelerimizi de bu husus üzerinde düşünmeye ve bu adaletsizliğe ortak olmamaya davet ediyoruz.''

PSAKD ÖNCEKİ DÖNEM GENEL SEKRETERİ

ATİLLA ÖZDEMİR