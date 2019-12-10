Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil anısına sempozyum

Tarsus’ta Aratos Dergisi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu'nun ikincisi 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu yılki sempozyumda 'Kent Sosyolojisi ve Kent Tarihleri' tartışılacak.

Tarsus’ta 16 yıldır yayın yapan Aratos Dergisi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu'nun ikincisi 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu yılki sempozyumda 'Kent Sosyolojisi ve Kent Tarihleri' tartışılacak.

Türkiye’nin ilk kuşak sosyologlarından biri olarak bilinen ve 7 Aralık 1979 günü faşist bir saldırı sonucu öldürülen bilim insanı ve aydın, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil anısına gerçekleştirilecek olan sempozyum Aratos Kültür Sanatevi’nde yapılacak.

Sempozyuma başta sosyoloji, şehir plancısı, mimar ve kooperatif yöneticileri “Kent Sosyolojisi ve Kent Tarihleri” konularında bildiriler sunacaklar.

Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in doğum yeri olan Tarsus’ta düzenlenen sempozyuma İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan kızı, Prof. Dr. Deniz Mazlum Tütengil de katılacak. Sempozyum programı açılış konuşmaları ve Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’i anmayla başlayacak. Konuk konuşmacı olarak, Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Erjem, sempozyumda, “Kent Sosyolojisi Bakış Açısından Kent Güvenliği ve Güvenli Kentler” başlıklı bir sunum yapacak.

Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık, 2018 yılında “Basın Sosyoloji” konulu bir sempozyum gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Bu yıl, “2. Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nu, ‘Kent ve Kent Sosyolojisi Tarihleri’ başlığıyla yapacağız. Türkiye, neredeyse son kırk yıldır plansız ve çarpık kentleşme, kentsel dönüşümün özellikle müteahhitlere rant sağlayan bir projeye dönüştürülmesi, göç, kentlerin tarihi ve kültürel dokusunda yarattığı bozulma, estetik yoksunu yapılaşma gibi konularda akademisyen ve uzmanlar tarafından bildiriler sunulacaktır”.

2. Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nu, ‘Kent ve Kent Sosyolojisi Tarihleri’ başlığıyla sunulacak bildiriler şunlar:

"Tarihi Kentler Üzerinde Dönüştürücü Güç: Soylulaştırma” Dr. Öğr. Üyesi Demet Onur (Kırklareli Üniversitesi)

“Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Teknolojik Değişimlerin Geleneksel Tarsus Evlerinde Malzeme Kullanımına Etkisi” Prof. Dr. F. Duygu Saban/Arş. Gör. Rukiye Tüter (Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi)

“Tarihi Çevrede Yeni Yapı Tasarımının Kullanıcı Algısına Etkisi-Tarsus Örneği” Mimar Kübra Kaplan-Mimar Burcu Yıldız-Prof. Dr. Duygu Saban (Çukurova Üniversitesi)

“Türkiye’de Kentleşmenin Sosyal Değerler Boyutu ve Ortaya Çıkan Sorunlar” Yard. Doç. Dr. Aydın Yaka (Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri/Emekli)

“Gazete Haberleri Üzerinden Kent Tarihi Okuması-Adana Abidinpaşa Caddesi Örneği” Y. Mimar Beliz Büşra Şahin (Adana Büyükşehir Belediyesi), Prof. Dr. Fazilet Duygu Saban (Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

“Halkçı Bir Kentsel Dönüşüm Örneği Adana-Koop” Yasemin Kırğıl (Adana Koop eski Genel Müdürü)

Uğur Pişmanlık’ın verdiği bilgiye göre, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in ölümünün 40. yılı nedeniyle bu yıl 2. kez yapılacak olan sempozyum, bundan sonra iki yılda bir gerçekleşecek.

Sempozyum sonrası ise müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı, “Karacaoğlan’dan Kaygusuz Abdal’a Şarkılar Hikayeler” başlıklı konser verecek.