Poşet satışı, devlete ne kadar kazandırdı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, marketlerde bedava poşet uygulamasına son verilmesinden bu yana yaklaşık 1,5 milyar poşet satıldığını ve poşet satışından 221 milyon 681 bin lira Geri Kazanım Katılım Payı elde edildiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in plastik poşetle ilgili önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, marketlerde bedava poşet uygulamasına son verilmesinden bu yana poşet kullanımının yüzde 78 azaldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, marketlerde bedava poşet uygulamasına son verilmesinden bu yana yaklaşık 1,5 milyar poşet satıldığını ve poşet satışından 221 milyon 681 bin lira Geri Kazanım Katılım Payı elde edildiğini açıkladı.

'YÜZDE 78 ORANINDA AZALDI'

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in poşetle ilgili sonu önergesini yanıtlayan Bakan Kurum, ede edilen gelirler karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlandığını belirtti. Kurum, “Bu kapsamda Bakanlığımızca yerel yönetimlere 2019 yılındaki yardım tutarı ise 527 milyon TL'dir. Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren poşet kullanımı yüzde 78 oranında azalmıştır” dedi.

CHP’li Gürer konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemizde yılda 30-35 milyar adet plastik poşet üretildiği, kişi başı poşet kullanım miktarının ise 440 adet olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanı geçtiğimiz tarihte verdiği yanıtla açıkladı. Ocak 2019’da yürürlüğe giren marketler ve alışveriş merkezlerinde plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili uygulamada poşetin ücretli olmasının tüketimi azaltacağı ifade edilerek vatandaştan poşet parası tahsil edilmeye başlandı. Uygulamada çevre için düşünülen bu düzenlemenin yansıması ve genel durumunun araştırılması, bu yolla marketlerin, bakanlığın ve hazinenin poşet bedellerinden sağladığı kazançların ve bunun atık bertarafında kullanılıp kullanılmadığının da araştırılması önemlidir. Sayın Bakanı’ın vermiş olduğu azalma oranı neye göre ölçümlenmiştir. Bazı marketler poşet boyutunu küçültmüştür. AVM’lerde ve marketlerde poşetlerin küçüldüğüne tanık oluyoruz, bu durumda poşet kullanımın artması gerekir. Bir poşet yerine en az 3-4 poşet kullanılması gerekmektedir. Çevre bilinci düşünülüyorsa plastik poşetler tamamen kalkmalı farklı alternatifler sepet, file vb. teşvik edilmelidir” dedi.