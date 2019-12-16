'Polis Alevilerin evlerinin işaretlenmesini çocuklara mal etti'

Sultangazi’de Alevilerin evlerinin işaretlenmesiyle ilgili incelemede bulunan polisin, olayı çocuklara mal ettiği belirtildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan 10 daireli bir apartmanda oturan üç Alevi ailenin dairesinin çarpı işareti ve “Gebereceksiniz” yazısıyla işaretlenmesini inceleyen polisin "çocuklar yapmıştır" dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili incelemelerde bulunan polis, apartman sakinlerinin ifadesine başvurdu.



POLİS: ÇOCUKLAR YAPMIŞTIR



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yaşadığı tedirginlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir apartman sakini, polisin olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini vererek, “Polis ‘olayda büyütülecek bir şey yok. Çocuklar yapmıştır’ dedi” iddiasında bulundu.

Evi işaretlenen apartman sakinlerinden Serpil Aslan, yazıyı öğle saatlerinde fark ettiklerini, işaret koyan kişiler tarafından merdivenlere yağ döküldüğünü ve kendisinin de düştüğünü söyledi.



TEDİRGİNLİK YARATTI

6 yıldır aynı apartmanda ikamet eden Kayıbe Kayın, ilk kez böylesi bir olayla karşılaştığını ifade etti. Kayın, evde olmadığını eve geldiğinde ise polislerin kapının önünde incelemelerde bulunduğunu belirterek, olayın kendilerinde tedirginlik yarattığını dile getirdi.



‘İKTİDAR TARAFINDAN MEŞRU GÖRÜLÜYOR'

Olayı değerlendiren Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eş Genel Başkanı Selda Güneş, iktidarda daralma yaşandığı dönemlerde etnik kimlik ve inançlara dönük saldırıların yoğunlaştığını söyledi. Güneş, “Mevcut iktidar kendi arasında bir parçalanma yaşıyor ve ‘Muhafazakar İslam’ tabanını manipüle etmek ve yanında tutmak için farklı kimliklere dair kışkırtıcı konuşmalar yapıyor. Sakarya ya da başka illerde sadece Kürtçe konuştukları için katledilen, saldırıya uğrayan insanlar var. Bu şiddet olaylarını görüyoruz ve bu iktidar tarafından meşru görülüyor” dedi.



‘ÇOCUKLARA MAL EDİLEMEZ’

Yaşanan olayların çocuklara mal edilemeyeceğinin altını çizen Güneş, “İzmir’de, Malatya'da şimdi İstanbul Gazi Mahallesi’nde yaşadığımız olay, bir çocuğa mal edilerek geçiştirilemez. Ogün Samast’ı hatırlayalım, Hrant Dink'i katletmişti, bir çocuktu dedik. Bizim meselemiz çocuktan katil yaratanlarla. Dolayısıyla Aleviler olarak bu olayın takipçisi olacağız. Biz Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Hristiyan ile yan yana, omuz omuza, halkça yaşadığımız bir düzen istiyoruz. O yüzden cümle canı bizimle dayanışmaya çağırıyoruz” diye konuştu.