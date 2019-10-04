Plaza çalışanlarından Cargill'e yanıt: Önce işten attığınız emekçilerin hakkını verin

İşçilerin şirket merkezinin olduğu Palladium önünde sürdürdükleri direnişin sonlanmasının ardından Cargill yönetimi Palladium plaza çalışanlarına özür mesajlı hediyeler yollamaya kalktı. Çalışanlar, 'Bizden değil, sendika hakkını gasp ettiğiniz işçilerden özür dileyin' diyerek çikolataları geri yolladı.

Cargill Orhangazi fabrikası önünde haksız yere işten çıkarıldıkları için 455 gün boyunca direnen Cargill işçileri mahkemenin lehlerine karar vermesinin ardından işbaşı yapmak için beklemişler, ancak işe iadeleri bir türlü gerçekleşmeyince 490. günde direnişlerini Cargill Genel Merkezi'ne İstanbul'a taşımışlardı.

Cargill Genel Merkezi'nde işçilerin 43 gün süren direnişlerini sona erdirip şirketin Ataşehir Palladium Tower'da bulunan genel merkezinin önünden ayrılmasının ardından, Cargill yönetimi tüm Palladium çalışanlarına “özür mesajı” ile birlikte çikolata dağıttı.

Plazada çalışan emekçilerin yanıtları gecikmedi. "Özrünüzü kabul etmiyoruz, Rahatsız olması gereken biz değil, sizsiniz. Sendika hakkını gasp etmeye kalkıp işten attığınız emekçilerin işlerini geri verin.” yazılı not ile verilen çikolata Cargill’e iade edildi.