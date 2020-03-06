Pilotun tutukluluğuna itiraz reddedildi

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağın pilotunun tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, geçtiğimiz günlerde müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etmişti.

SAĞLIK GEREKÇESİYLE TAHLYESİ İSTENDİ

Arslan'ın avukatı, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulmak üzere tutukluluk kararı veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede, olayda yaralanan müvekkilinin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin delil karartma ve kaçma şüphesi bulunduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinin reddine karar verdi.