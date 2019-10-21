Patronların Ensesindeyiz Samsun'da direnen Kristal -İş üyesi işçileri ziyaret etti

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, Samsun'un Kavak ilçesinde Kristal-İş'e üye olduğu için işten çıkarılan ve yedi gündür fabrika önünde nöbet tutan işçileri ziyaret etti. İşçiler grev kararından ve tuttukları nöbetten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Samsun’un Kavak ilçesinde Kristal-İş üyesi oldukları için 25 Eylül’de işten çıkarılan cam işçileri, 15 Ekim’den bu yana grevdeler.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın ziyaret ettiği yedi gündür fabrika önünde nöbet tutan işçiler, sendika fabrikada yetki aldığı için yasalar karşısında işten çıkarılmış sayılmadıklarını, bu nedenle fabrika faaliyette görünmese de grev haklarının var olduğunu belirtiyor.

28 gündür işlerine ve haklarına kavuşma mücadelesi veren işçiler, ekonomik anlamda çok zorlu ve ağır koşullarda yaşıyor. Evlerine icra geldiğini, kredi borçlarını ödeyemediklerini söyleyen işçiler, ailelerinin ve sendikanın da desteğiyle grevi sürdürüyorlar.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na greve çıktıktan sonra neler yaşadıklarını anlatan işçiler, herkesi dayanışmaya ve mücadele etmeye çağırdı.

'GREV PANKARTINI GÖRÜNCE ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR'

Grev pankartınızı astıktan sonra neler oldu?

Grev pankartımızı fabrikanın kapısına asınca jandarma yine geldi. Bölge temsilcimiz Kayhan Akpınar ‘Bu pankartı astık ama sökme yetkimiz yok, bunu ancak Kristal-İş Sendikası söker, yetki onun. Gücünüz yetiyorsa sökün ya da sizi kim gönderdiyse o gelsin söksün’ dedi.

Bu organize sanayideki fabrikatörlerin hepsi buradan çıkarılmamız için organizenin müdüründen imza istemişler. ‘Ben imzalamam, yasal haklarını kullanıyorlar, bir şey yapamam “ demiş müdür… Oysa fabrikada kapatma değil durdurma varmış. İŞKUR’a kapatmayı bildirmezse işveren, büyük cezası varmış. Makineleri sökecekti sökemedi, iflas gösterecekti göstermedi.

Fabrikanın eski müdürü içimizden 3 işçiyi çağırmış Samsun’a. ''Biz diğer fabrikamızdaki işçileri komple çıkartıp öncelikle üçünüzü, sonra arkadaşlarınızı alacağız. Sendikadan vazgeçin.” demişler. Bizim kanımız bozuk değil. Ne davamızı satarız, ne de diğer fabrikadaki işçilerin ekmeğiyle oynarız.

'BORÇLARIMIZI ÖDEYEMİYORUZ'

25 Eylül’den bu yana işsizsiniz. Siz ve aileleriniz ne durumda?

Bekliyorlar huzursuz bir şekilde… Ailelerimiz yanımızda, elbette bize destek oluyor ama ne kadar destek olsalar da evde huzursuzluk oluyor bir şekilde… Sabah işe yollamakla buraya gelmek arasında fark var elbette… İŞKUR’a başvurduk ama oradan da henüz bir para alamadık. Kasımın 5’inde 1000-1200 TL civarında bir para alacakmışız. Mağdur çok arkadaşımız var. İcra kağıdı gelen arkadaşlar var, kredi kartı patlayanlar oldu, borçlarımızı ödeyemiyoruz.

'HAKKIMIZI ALANA KADAR SÜRECEK'

Greviniz ne zamana dek sürecek sizce?

Hakkımızı alana kadar sürecek. Organize sanayi girişinde direnişteydik. Bizi fabrika önünde barındırmadılar. Tazminatsız işimizden olduk diye eyleme kalktık. Fabrika ticari sicilde ve maliyede kapalı görünüyor. Ama, İŞKUR’daki kayıtlarda kapalı görünmüyor. Sonuçta devlet sendikaya Birlik Cam’da ve burada grev yetkisi vermiş. Kapatılan fabrikaya grev hakkı verilir mi? O yüzden, fabrika kapalı olduğu halde kaç kez jandarma gelse de grev pankartımızı sökemediler. Fabrikanın patronu yasalara göre hala suç işlemeye devam ediyor. 15 Ekim’de İŞKUR’dan grev sandığı gelecekti, hayır oyu kullanacaktık, yüksek hakemin dediklerine razı olacaktık. Bu gerçekleşmediği için greve dönüşen direnişimizin de ne zaman biteceği belli değil. Bildiğimiz tek şey, hakkımızı istediğimiz için bizi işimizden edenlerden hakkımızı alana kadar asla bu grevi de, mücadelemizi de bitirmeyeceğiz.