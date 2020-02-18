Patrondan öğrenci çalışana taciz

İstanbul Sarıyer'de bulunan Kafi adlı bir işletmenin sahibi S.B.U.'nun aynı zamanda üniversitede öğrenci olan eski bir çalışanına sistematik olarak cinsel tacizde bulunduğu ve evine saldırdığı iddiasının ardından polis işletmeci hakkında tutanak tuttu.

Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Topluluğu dün akşam Koç Üniversitesi Batı Kampüsü yakınındaki Kafi adlı işletmenin sahibi ve işletmecisi olan S.B.U.’nun bir öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Söz konusu öğrencinin eskiden Kafi işletmesinde garson olarak çalıştığı öğrenilirken, işletmecinin öğrenciye önce telefon yoluyla yaklaşmaya çalıştığı, umduğu cevabı alamadığında ise zorla kolundan tutup çekmek, dokunmak ve ittirmek suretiyle öğrenciye ve yanındaki arkadaşlarına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

TACİZCİ PATRON ÖĞRENCİNİN EVİNE TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Açıklamaya göre S.B.U.’nun, söz konusu öğrencinin kaldığı evin balkonuna tırmanmaya çalışması hakkında polis tutanak tuttu. S.B.U. balkona tırmanmaya çalışmasının ardından evi taşlayıp ve camlarına yumurta fırlattı.

Olayın ardından Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Topluluğu tacize uğrayan arkadaşlarının sonuna kadar yanında olduklarını açıklarken, bu vesileyle kadına her şeyi yapmayı hak gören düzene karşı dayanışma çağrısı yaptı. Üniversite öğrencileri açıklamada Koç Üniversitesi Batı Kampüs’te bulunan Kafi işletmesi için de boykot çağrısında bulundu.

İŞLETMECİNİN KARDEŞİ DE ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETTİ

Patron S.B.U.'nun eski çalışanı olan kadın öğrenciye yönelik cinsel tacizinin açığa çıkmasının ardından Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Topluluğu'na ulaşan bir başka kadın öğrenciyse S.B.U.'nun ağabeyi işletmeci A.U.'nun da kendisine yönelik tacizde bulunduğunu bildirdi. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada Koç Üniversitesi öğrencisi kadının A.U. tarafından ısrar, taciz ve zorla öpmeye çalışmak suretiyle cinsel saldırıya maruz bırakıldığı belirtildi.

Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Topluluğu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: