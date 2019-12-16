Öztrak, CHP'nin Libya'ya asker göndermeye ilişkin tavrını açıkladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Libya’ya asker gönderme kararını ‘Katar’a asker gönderme kararını karşıladıkları gibi karşılayacaklarını’ söyledi. Öztrak 'Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız' dedi. Kanal İstanbul projesine de değinen Öztrak 'Bir de baktık, ‘Kanal İstanbul’ aslında Katar İstanbul’muş' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Libya’ya asker gönderme kararını "Katar’a asker gönderme kararını karşıladıkları gibi karşılayacaklarını" söyledi. Öztrak “Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasında, o toprakları korumada görevlendirilmesine karşıyız. Mehmetçiğin görevi sınırlarımızı korumaktır, sınırlarımızdan gelecek olan terör dahil her türlü tehdide karşı ülkemizi savunmaktır. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız” diye konuştu.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" bugün TBMM Komisyonunda kabul edildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asker gönderilmesine ilişkin, “Böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” demişti.

'KANAL İSTANBUL MEĞER KATAR İSTANBUL'MUŞ'

Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısında Kanal İstanbul projesine ve tank palet fabrikasının Katar ordusuna satışına değinerek şunları söyledi:

“2011 yılından bu yana ‘Kanal İstanbul’ deyip duruyorlardı. Bir de baktık, ‘Kanal İstanbul’ aslında ‘Katar İstanbul’muş. Katar Emiri’nin ailesinin buralarda ciddi arsalar kapattığına dair iddiaları basında gördük. Katar’ın taşını toprağını korumak için Mehmetçiklerimizi Katar’a taşıdınız. Bu ülkenin savunma sanayinin gözbebeği tank palet fabrikasını Katar’a peşkeş çektiniz.”