Özgür Boza Okulları öğrenci, öğretmen ve velileri yarın eylem yapacak

Özgür Boza Okulları öğretmen, öğrenci ve velileri maaşları ödemeyen ve öğrencilerin eğitim hakkını elinden alan okul yönetimine karşı yürüttükleri mücadeleyi büyütmek için herkesi yarın 13.00'te okul önünde yapacakları basın açıklamasına çağırdı.

Aylardır öğretmenlerin maaşlarını ödemeyen ve ardından eğitime devam etmeyeceğini duyuran Özgür Boza Okulları yönetimiyle mücadele sürüyor.

Özgür Boza Okulları öğretmen, öğrenci ve velileri bir araya gelerek 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Özgür Boza okulu önünde basın açıklaması yapacak.

Yapılan çağrıda, ''Çocuklarımızın eğitim hakkını elinden alan, paralarımıza el koyan, geri ödemeyen, öğretmen ve diğer çalışanlara aylarca para ödemeden çalıştıran okul yönetimine karşı yürüttüğümüz mücadelemizi duyurmak için düzenlediğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz'' denildi.

Basın açıklaması İstanbul Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 145 adresinde bulunan Özgür Boza Okulu önünde yarın (7 Aralık Cumartesi) saat 13.00'te yapılacak.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]