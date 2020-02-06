Özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım talepleri reddedildi!

Ankara ve İzmir'de indirimli ulaşım hakkı sağlanmayan özel okul öğretmenlerinin ulaştırdığı dilekçelere ret yanıtları geliyor. Eğitim emekçileri mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Ankara ve İzmir’de özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım kartı taleplerine ret yanıtları gelmeye başladı.

Başkent Ankara ve İzmir'de özel okul öğretmenleri 17 Ocak 2020 tarihinde, Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla indirimli ulaşım kartı hakkını talep eden dilekçelerini büyükşehir belediyelerine ulaştırmaya başlamıştı.

Bu talep Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği 15. Maddesi hükmünde öğretmenler arasında herhangi bir ayrım belirtilmeksizin sunulan; “Pasoları ile birlikte ilköğretim, lise ve dengi okul öğrencileri, yükseköğretim öğrencileri, öğretmenler indirimli tarife ile taşınırlar. İlköğretim okullarında okuyan öğrenciler, pasoları olmasa dahi okul kimlik kartlarıyla bu haktan yararlanırlar” ibaresine dayanmaktaydı. Öğretmenlerin ulaştırdığı dilekçelere ret cevapları çok hızlı bir şekilde gelmeye başladı.

GEREKÇESİZ KALDIRILMIŞTI

Özel okul öğretmenleri Ankara‘da 2015 yılı sonuna kadar ulaşım indiriminden faydalanabilmişlerdi. Ancak 2015 yılında bu indirim hakkı, sebebi ve gerekçesi açıklanmayarak kaldırıldı. Hâlihazırda Ankara Büyükşehir Belediyesi içerisinde toplu taşıma için kullanılan Ankara Kartları kamuda çalışan öğretmenlere indirimli olarak tahsis edilmekteyken aynı durum İzmir’de de sözkonusu.

İndirimli ulaşım kartı uygulamasının değiştirilerek, öğretmen indiriminin özel okul öğretmenlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için verilen dilekçelere gelen ret yanıtlarında gerekçe olarak özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli“ sayılmamaları gösterildi.

Büyükşehir belediyelerinin gerekçeleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na dayandırılmakta. Buna karşın başta Antalya ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere de indirimli ulaşım hakkı tanıyan düzenlemelerin mevcut olduğu biliniyor.

Gelen ret yanıtlarının ardından Patronların Ensesindeyiz Ankara ve İzmir Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağları hem itiraz yollarını, hem de bu talepleri gerçekleşene kadar yürütecekleri hareket planını belirlemek için en kısa sürede bir araya gelme kararı aldı.

Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı olarak öncelikle büyükşehir belediyelerinden görüşme talep ederek, bu gündemi belediye meclis gündemine taşımaya çalışacaklarını ve gerçekleşene kadar taleplerinde ısrarcı olduklarını belirttiler.

'İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTI TALEBİMİZDE ISRARCIYIZ'

Patronların Ensesindeyiz Ankara ve İzmir Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağları’nın ortak açıklamasında şöyle denildi:

''Bizler özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçileriyiz, öğretmenleriz. Aynı mesleği yapmamıza rağmen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızdan daha az maaş alıyoruz ve iş güvencesine sahip değiliz. Özlük haklarımızın iyileştirilmesi için mücadele etmenin yanı sıra, yaşadığımız eşitsizliklerin giderilmesi için de bir araya geliyoruz. Toplu taşıma hizmetinden yararlanırken maruz kaldığımız eşitsizlik de bunlardan bir tanesidir. Bizler öğretmeniz ama kamuda çalışan meslektaşlarımızın sahip olduğu ulaşım hizmeti indirimden yararlanamıyoruz. Bu eşitsizliğin giderilmesi için büyükşehir belediyelerine 17 Ocak 2020 tarihinde dilekçe ile başvuruda bulunduk. Talebimizin biraz zaman tanınarak değerlendirmeye alınmasını beklerken, her iki ilde de ulaşım indirimi talebimiz yasal gerekçeler sunularak çok hızlı bir şekilde reddedildi. Bizlere “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli“ olmadığımız bildirildi. Bizler öğretmeniz, kamuda veya özel öğretim kurumunda çalışan farkı olmaksızın öğretmeniz. İndirimli ulaşım kartı talebimizde ısrarcıyız ve bu hak bizlere de tanınana kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.''