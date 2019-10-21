Öyle üniversiteye böyle konuşmacı

Rize çevresinde 'Zavendikli Mustafa Efendi' olarak meşhur 'Hoca' Mustafa Yıldız'ın ölümünün 10. yıl dönümünde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Akit gazetesi yazarı ve eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın konuşmasıyla anıldı. Kur'an için ne çileler çekildiğini iddia eden Şevki Yılmaz, İstanbul Sözleşmesini de eleştirerek, 'Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır. Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız' dedi.

İsmailağa Cemaati üyesi ve Tayyip Erdoğan'ın memleketi Güneysu'lu 'Zavendikli Mustafa Efendi' olarak bilinen Mustafa Yıldız ölümünün 10. yıl dönümünde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde anıldı. Anma törenine Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, AKP Rize İl Başkanı İshak Alim, eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz, daire müdürleri, İrşad Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı Kur'an-ı kerim okunması ile başladı.

'KUR'AN ÖĞRENİLMESİN DİYE İLKOKULLARI 8 YILA ÇIKARDILAR'

Programda bir konuşma yapan eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz, "Ne çileler çekildi Kur'an'ın bugüne kadar ulaşması için. Şubattan sonrakine bakın. Eskileri biz görmedik ama bu zulmü 28 Şubat içinde gördük. Kur'an'a yasak koymak için, Kur'an öğrenilmesin diye ilkokulları 8 yıl kesintisize çıkarttılar ki; çocuklar hafızlık yapmasın, 8 yaşından sonra 15 yaşına geçmiş kişi hafız olmaz diye, meslek lisesi okullarını bile bizim yüzümüzden katlettiler. İmam Hatip okullarının temeline dinamit koymaya kalktılar. 10 yaşından küçük çocuğa imam Allah'ın kitabını öğretirse o imama 3 yıl hapis cezası getirdiler. 2 yıl vermiyor 2 yıl verse belki memuriyetine imam olarak dönecek ölene kadar imamlık hakkını kaldırmak için 3 yıl ceza getirdiler. Bin yıl savaşacağız diyorlardır bin yıl, Batı Çalışma Grubu, yani bermuda çetesi grubu, nerede o çete şimdi. Bin yıl sürecek diyordu Çevik Bir. Sen neredesin Çevik Bir, ben Rize'deyim şimdi" dedi.

İstanbul Sözleşmesini de eleştiren Yılmaz, "Kadının hukukunu Avrupa’da arayanlar ahmaktır. Yahu ne zaman pezevenkliği siz medeniyet yaptınız" dedi

