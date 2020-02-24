Övünürken hırsızlıklarını açık ettiler: AKP Suriye'nin suyunu çaldığını ilan etti

AKP iktidarı Suriye üzerindeki sömürgeci politikalarını sürdürürken, bazı devlet kurumları bunu açıkça ilan etmekten de geri durmuyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Yukarı Afrin Barajı kaynağından alınan suyun Kilis'e bağlandığını açıkladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi twitter hesabından Yukarı Afrin Barajı kaynağından alınan suyun Kilis'e bağlandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Afrin'de gelirlerin bir şekilde bize geçmesini istiyoruz" demişti.

DSİ yaptığı duyuru da ''37,77 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip Yukarı Afrin Barajı kaynağından alınacak su 43 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Kilis şehir merkezine iletilmiş ve şehre yıllık 19 milyon m³ içme suyu sağlanmıştır'' dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 'Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde Açılan İçme Suyu Kuyularına Bağlantı Hatları Yapımı' ihalesini 43 milyon TL'ye eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın kurucusu ve ortağı olduğu şirket aldığı ortaya çıkmıştı.