Osmanlı'ya 'hadi ordan' demek için de sosyalist cumhuriyet

Türkiye Komünist Partisi, bugün yayımladığı sesli bültende yeni bir 'miras' talebiyle gündeme gelen Osmanlı hanedanına ve Cumhuriyet devrimine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye Komünist Partisi, bugün yayımladığı sesli bültende İş Bankası'nda hisse sahibi olduğunu iddia eden hanedan haberlerini değerlendirdi.

1923 Devrimi'nin emperyalist işgalden kurtuluşun son aşaması olmaktan öte bir anlamı olduğu hatırlatılırken, Cumhuriyet'le birlikte egemenliği ve mülkü elinden alınan padişah ve ailesinin tekrar mülkünü istemesinin bir karşı devrim olduğu anlatılıyor.

TKP'nin Sesi bu durumu şöyle yorumluyor:

"Eğer bu devrimin ruhu onlarca yıl önce ölmeseydi, yeni egemen sınıfın şunu sorması gerekirdi:

'Madem mülkünü geri istiyorsun, madem karşı-devrimcisin, söyle o zaman, karşı devrimin ordusunda kaç tugay askerin var?'

Ama iş bu noktadan çoktan geçti."



TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/1TMGQskTD44NpTfCVHBy5D

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-29-kasim-2019-cuma