Osmangazi velileri tamirat değil, okul binasının yeniden yapılmasını istiyor

Sarıgazi’de bulunan Osmangazi İlkokulu velileri bugün deprem sonrası boşaltılan okullarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Veliler okulun tamir edilip yeniden açılmasını değil, yıkılıp yeniden yapılmasını talep etti.

Sancaktepe Sarıgazi’de bulunan Osmangazi İlkokulu velileri bugün okul önünde basın açıklaması yaptı. 6 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra hasarlı olduğu gerekçesi ile tahliye edilen ve yakındaki bir başka okulda öğrenim görmeye devam eden öğrencilerin velileri, binanın yıkılıp yeniden yapılmasını istedi.

Hasarlı binanın 2007-2011 yılındaki tamiratlarının üzerine tekrardan onarılarak kullanıma açılmasını istemeyen veliler, 1991 yılında biten binanın tekrardan tamir edilip okul olarak kullanılmasının okulda öğrenim gören 1150 öğrenci ile birlikte okul personeli ve öğretmenlerin hayatını tehlikeye atacağını açıkladı.

Veliler sürecin takipçisi olacaklarını ve yetkilileri bu konuda göreve çağırdıklarını söylerken, yetkililerin görevlerini yerine getirmediği takdirde, veliler olarak okulu yıkıp yeniden yapacaklarını belirterek basın açıklamasını sonlandırdılar.